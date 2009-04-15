Ranieri Juventus'da kalıyor



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta yönetim, Claudio Ranieri'nin gelecek sezon da takımı çalıştırmaya devam edeceğini söyledi.



Juventus Kulübü Başkanı Jean-Claude Blanc, La Gazzetta dello Sport'un, Juventus'un, Ranieri ile yollarını ayıracağına ilişkin haberi üzerine, ANSA Haber Ajansı'na bir açıklama yaptı.



''Bu yıl alacağımız sonuç ne olursa olsun, Ranieri bizim teknik direktörümüzdür. Gelecek yıl da bizimle olacak'' diyen Blanc, Serie A'da lider Inter'in 10 puan altında, ikinci sırada bulunmalarıyla ilgili olarak da, ''10 puan fazla, ayaklarımız yere basıyor. Ancak hedefimiz, son dakikaya kadar mücadeleyi elden bırakmamak'' diye konuştu.





