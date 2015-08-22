T24 LogoT24 Logo
Spor

Ranieri: Gökhan İnler bizim Maradona'mız

Gökhan İnler, Veli Kavlak ve Tolgay Arslan'ın sakatlanmasının ardından Beşiktaş'ın da radarına girmiş, ancak siyah beyazlılar bu transferi sona erdirememişti

22 Ağustos 2015 00:31

Leicester City Teknik Direktörü Claudio Ranieri, yeni transferleri Gökhan İnler'den övgüyle bahsederek, "O bizim Maradona'mız" dedi.

İngiliz futbol severler bu görüş hakkında şaşkınlıklarını gizleyemezken, büyük bir kısım sporsever de teknik direktör Ranieri'nin bu sözlerinin İnler'i motive etmek amaçlı olduğunu düşünüyor.

Ntvspor'da yer alan habere göre, spor otoriteleri orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in bu hafta oynanacak lig maçında sahada yer alıp almayacağını merakla bekliyor.

Gökhan İnler, Veli Kavlak ve Tolgay Arslan'ın sakatlanmasının ardından Beşiktaş'ın da radarına girmiş, ancak siyah beyazlılar bu transferi sona erdirememişti.

 

ETİKETLER

gökhan inlerclaudio ranierihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24