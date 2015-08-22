Ranieri: Gökhan İnler bizim Maradona'mız

Leicester City Teknik Direktörü Claudio Ranieri, yeni transferleri Gökhan İnler'den övgüyle bahsederek, "O bizim Maradona'mız" dedi.

İngiliz futbol severler bu görüş hakkında şaşkınlıklarını gizleyemezken, büyük bir kısım sporsever de teknik direktör Ranieri'nin bu sözlerinin İnler'i motive etmek amaçlı olduğunu düşünüyor.

Ntvspor'da yer alan habere göre, spor otoriteleri orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in bu hafta oynanacak lig maçında sahada yer alıp almayacağını merakla bekliyor.

Gökhan İnler, Veli Kavlak ve Tolgay Arslan'ın sakatlanmasının ardından Beşiktaş'ın da radarına girmiş, ancak siyah beyazlılar bu transferi sona erdirememişti.