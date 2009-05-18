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Spor

Ranieri dönemi bitti

Juventus’un son dönemde aldığı kötü sonuçlar sonrası koltuğu sallantıda olan Ranieri’nin görevine son verildiği açıklandı.

18 Mayıs 2009 03:00


Juventus’un son dönemde aldığı kötü sonuçlar sonrası koltuğu sallantıda olan Claudio Ranieri’nin görevine son verildiği açıklandı.


Juventus son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından koparken, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde de kupa şansı kalmadı.

Kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Claudio Ranieri’nin görevine son verildiği açıklandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Ciro Ferrara Juventus’un yeni teknik direktörüdür. Juventus yönetimi olarak, Claudo Ranieri’ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.Yeni teknik direktötümüz Ciro Ferrara’ya görevinde başarılar dileriz” denildi.

Alessico Secco’nun Jen-Claude Blanc ile görüştüğü yönünde haberler çıkmıştı. Juventus tarihinin sembol isimlerinden Ciro Ferrara’nın ismi kulislerde pek geçmiyordu.

Ferrara’nın Juventus’un son iki maçında takımın başına geçeceği ve gelecek sezon için başka bir teknik direktörle anlaşılacağı iddia ediliyor. Ancak, Ferrera'nın takımın başında kalma olasılığı da söz konusu.

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