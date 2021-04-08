Rangers, artan ırkçılık sebebiyle sosyal medyayı boykot edecek

İskoçya Premiership ekibi Rangers, artan ırkçılık olayları sebebiyle bir hafta boyunca sosyal medyayı boykot edecek.

Rangers'tan yapılan açıklamada; oyuncular ve yöneticilerin 8 Nisan akşamından itibaren 7 gün boyunca sosyal medya hesaplarını kullanmayacağı belirtildi.

İnternetteki ırkçılık ve nefret söylemlerinin kontrolden çıktığı kaydedilerek, "Sosyal medya platformları toplumun çıkarları doğrultusunda çalışmaya başlayana kadar baskıyı artıracak tüm seçenekleri değerlendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship ekipleri Swansea ve Birmingham, ırkçı söylemler nedeniyle sosyal medyada boykot uygulayacaklarını duyurmuş, Fransız teknik direktör Thierry Henry ise hesaplarını kapatmıştı.