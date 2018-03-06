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Randevu krizi aşıldı, KKTC Başbakanı Ankara'ya davet edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni kurulan hükümetin Başbakanı Tufan Erhürman'ın, uzun süredir Ankara'dan randevu isteğine olumlu yanıt alamaması ile ilgili kriz, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetiyle çözüldü

06 Mart 2018 22:34

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde yeni kurulan hükümetin Başbakanı Tufan Erhürman\'ın, uzun süredir Ankara\'dan randevu isteğine olumlu yanıt alamaması ile ilgili kriz, Başbakan Binali Yıldırım\'ın davetiyle çözüldü.
Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay\'ı yarın Ankara\'ya davet etti. Bu davet Ada\'da olumlu yankı buldu ve KKTC heyetinin yarın Ankara\'da geleceği öğrenildi. Yarın ilk olarak Anıtkabir\'e gidecek olan KKTC heyeti, daha sonra Çankaya Köşkü\'nde resmi törenle karşılanacak. Törenin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.
Doğan Haber Ajansı\'nın edindiği bilgilere göre Erhürman ile Özersay\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanan bir görüşmesi yok. Ancak Erdoğan\'ın KKTC heyetini kabul edebileceği de ifade edildi.

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