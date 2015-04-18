'Ramstein tüm saldırıların kilit noktasıydı'



Almanya'nın etkili haber dergilerinden Der Spiegel tartışılacak bir iddia ortaya attı. Derginin Temmuz 2012 tarihli ve ÇOK GİZLİ ibareli belgelere dayandırdığı habere göre Amerikan Ordusu, Afrika ve Asya'daki tüm İHA saldırılarını Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletinde yer alan Ramstein Hava Üssü üzerinden kontrol etti.

ABD'nin Yemen, Pakistan, Irak, Somali ve Afganistan'daki tüm İHA operasyonları bu kapsama giriyor. Der Spiegel, Pakistan'dan alınan sinyallerin zamanında ulaşmaması nedeniyle ABD'nin operasyon üssü olarak Ramstein'ı seçtiğini kaydetti.

ABD'deki Creech Hava Üssü ile Ramstein arasındaki bağlantı okyanusun altından geçen fiberglas kabloları üzerinden sağlanırken, Ramstein Hava Üssü'nden savaş bölgelerindeki İHA'lara vurma emri uydu üzerinden gönderildi.

'Alman hükümeti haberdardı'

Dergi, Alman hükümetinin şimdiye kadar kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine Ramstein'da olan biten hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini yazdı. Habere göre Amerikan Ordusu, Ramstein'ın İHA operasyonlarında kullanılacağını 18 Kasım 2011'de Almanya Savunma Bakanlığı'na yazılı olarak iletti.

Der Spiegel İHA'ların "Gilgamesh" (Gılgamış) adlı bir sistem aracılığıyla cep telefonu numarası üzerinden yer tespiti yapabildiğini kaydetti. Haberde Almanya'nın Afganistan vb. ülkelerde terör şüphelilerinin telefon numaralarını ABD ile paylaştığı için de sorumluluk altında olduğuna işaret edildi. Der Spiegel ayrıca Bünyamin E adlı Alman vatandaşı cihatçının Pakistan'da ABD'nin bir İHA operasyonuyla hayatını kaybettiğine de dikkat çekti.

Der Spiegel gizli belgelerin kendileri dışında The Intercept adlı internet portalında bulunduğunu yazdı.

Almanya'da yaklaşık 1 yıl önce Ramstein'daki Amerikan hava üssünün İHA operasyonlarında rol oynadığı ortaya çıkmıştı. Bu araçları kullanan Amerikan askeri Brandon Bryant yaptığı açıklamada “Almanya olmasaydı Amerikan ordusunun İHA savaşı mümkün olmazdı” diye konuşmuştu.