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Dünya

Ramses ‘çarptı’, 8 turist öldü

“Beni yerimden oynatanları sulara gömeceğim” lanetiyle ünlü firavun 2. Ramses’in tapınağını ziyaret etmek için yola çıkan 8 ABD'li turist trafik kazasında yaşa

27 Aralık 2010 02:00

T24 - Mısır’ın “Beni yerimden oynatanları sulara gömeceğim” lanetiyle ünlü firavunu 2. Ramses’in tapınağını ziyaret etmek için yola çıkan 6’sı kadın 8 Amerikalı turist dün trafik kazasında yaşamını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Mısır'da otobüs kazası

Korkunç kaza, 116 kişilik Amerikan turist kafilesini taşıyan 3 otobüsten birinin Asvan kentinden, güneyde tapınağın bulunduğu Ebu Simbel’e giderken tek arabanın geçebileceği çöl yolunda meydana geldi. Otobüslerden biri yolda park edilmiş bir kamyona çarptı. Havanın henüz aydınlanmadığı şafak vakti olması nedeniyle park halindeki kum yüklü kamyonu fark edemeyen Mısırlı şoför, otobüsün çarpmasını engelleyemedi. Hafif yaralılar civardaki askeri hastanelere, ağır olanlar ise, havayoluyla Kahire’ye nakledildi. Tura katılan diğer iki otobüs kafilesi kaza sonrası Asvan’a geri döndü.

Mısır'da otobüs kazası

Yerini değiştirdiler, lanet başladı

Ebu Simbel’deki Büyük Tapınağı, 2. Ramses Tanrı Amon’a adadı. Tapınak, Asvan’daki dev baraj inşaatı nedeniyle Ebu Simbel’e taşındı. Bu nedenle tapınağın 2. Ramses’in lanetini çektiği yolunda bir inanış oluştu. Bu inanış, tapınağı bulan kazı ekibi üyelerinden James Cole ve arkadaşlarının kısa sürede hastalanıp ölmesiyle yayıldı. Cole’ün eşi ve kızının yangında ölmesi ayrıca oğlu James’in ortak olduğu Titanic gemisinin batması da inanışı güçlendirdi. Trafik kurallarına pek uyulmayan Mısır’da yılda 8 bin kişi kazalarda ölüyor.

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