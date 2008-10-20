Ramos'un tahtı sallanıyor

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Premier Lig 8. hafta müacedelesinde Stoke City’e konuk olan Tottenham, galibiyetle tanışamazken ligin dibine demir attı.

20 Ekim 2008 03:00



Premier Lig 8. hafta müacedelesinde Stoke City’e konuk olan Tottenham, geride kalan 8 haftada galibiyetle tanışamazken ligin dibine demir attı.

Stoke City, Britannia stadında Tottenham’ı konuk etti. Maçın 18. dakikasında Gareth Bale ceza sahasında yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart görürken, Stoke bir penaltı kazandı. 19.dakikada Higginbotham penaltı atışını gole çevirerek takımını 1 – 0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını hızlandıran Tottenhem 25. dakikada Bent’in attığı golle 1 – 1 lik beraberliği yakaladı.

Oyunun genelinde topa hakim olan taraf Tottenhem olsa da, ilk yarıda başka gol gelmedi. Maçın 53. dakikasında Delap Stoke City’i 2 – 1 öne geçiren golü attı. Oyuna ikinci yarıda giren Dawson maçın 90. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Son dakikada Stoke kazandığı penaltıyı Fuller gole çeviremezken, Stoke evinde 3 puanı kazanmayı bildi.

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