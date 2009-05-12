Ramos varsa Huntelaar yok



Real Madrid’in Hollandalı oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar, Madrid’de mutlu değil. Hollandalı oyuncu, Juande Ramos’un kulüpte kalıp kalmayacağının belli olmasını bekliyor.



Klaas-Jan Huntelar, Valencia maçında oynamadığı için üzgün olduğunu açıkladı. Hollandalı santrfor, geleceğini netleştirmek için Real Madrid’in başkanlık seçimlerinin sonucu bekliyor.



Ara transfer döneminde İspanyol ekibine katılan Huntelaar, çok fazla forma şansı bulamasa da birkaç gol atmayı başardı. Ancak performansı yine de beklenenden uzak kaldı.



Yaz transfer döneminin yaklaşması ve başkanlık seçimleri ile birlikte, oyuncunun Madrid’den ayrılabileceği konuşuluyor.



Bugün bir açıklama yapan Huntelaar, bu konu hakkında kaçamak cevaplar verdi. AS’de çıkan habere göre, Hollandalı, şu açıklamayı yaptı:



“Normalde burada kalmalıyım. Çünkü bir sözleşmem var. Başkanlık seçimlerinin ardından teknik direktör de değişebilir. Ben bunu bekliyor olacağım.”