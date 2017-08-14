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Spor

Ramil Guliyev: Usain Bolt kral gibi; biz de onun yerini alacağız

"Kim spor yapmıyorsa başlasın, yapan da devam etsin bırakmasın"

14 Ağustos 2017 21:08

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre erkeklerde 4 yıl sonra Usain Bolt'tan başka kazanan ilk isim olan Ramil Guliyev, "Bolt spor kariyerini bitirmiş, o kral gibi. Biz de onun yerini alacağız" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan ve karşılamadan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Guliyev, şöyle konuştu:

"Ülkemize madalya getirdiğim için çok mutluyum. Beyaz atletlerde 200 metre kazanan iki kişi var, ben bunu başardım. Kim spor yapmıyorsa başlasın, yapan da devam etsin bırakmasın bu işi. Spor, hayatı iyi anlamda değiştiriyor.

Atletizmi sevmeyen de sevmeye başlasın, biz bu destekle daha iyisini başarırız. Spor büyüyünce millet daha sağlam oluyor. Usain Bolt spor kariyerini bitirmiş, o kral gibi. Biz de onun yerini alacağız."

Guliyev ayrıca gelecek sene Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 ve 400 metre yarışlarında yarışacağını da aktardı.

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