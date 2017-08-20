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Spor

Ramil Guliyev, bir kez daha zirvede!

Guliyev, Diamond League'de 200 metre koşusunda 20.17'lik derecesiyle bir kez daha yarışı zirvede bitirdi

20 Ağustos 2017 22:13

İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League'in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.

Fenerbahçe sporcusu Ramil, Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası 200 metre final yarışında da 20.09'lik dereceyle altın madalya kazanmıştı.

 

14'te 14!


26 yaşındaki Guliyev'in bu sezon üst üste kazandığı 14'üncü yarışta ABD'li Ameer Webb 20.26 ile ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada yer aldı.

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