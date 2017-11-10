Ramil Guliyev: Atatürk uyandı deseler İstanbul’dan Ankara’ya bir saatte koşarım

Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu Azerbaycan kökenli atlet Ramil Guliyev, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, 79 yıl önce hayatını kaybeden Atatürk için, ‘’Uyandı deseler İstanbul’dan Ankara’ya 1 saatte koşarım’’ dedi.

10 Kasım sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Guliyev, “Atatürk şimdi uyandı deseler İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte koşarım” ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli milli atlet, daha öncesinde de “Atatürk benim babamdır” paylaşımında bulunmuştu.

1990 doğumlu Guliyev, İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20.09 saniyelik derecesiyle birinci olarak altın madalyayı almasının ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Herkese desteği için teşekkür ederim. Bu an benim için en güzel an. Bu gurur hepimizin. Ben Türk'üm. Atatürk'ün evladıyım.”