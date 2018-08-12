Ramil Guliyev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altın madalya isteğini inşallah yerine getireceğim"

\"İnşallah 4x100 bayrak yarışından da güzel bir sonuçla ayrılacağız\"

Yasmani Copello Escobar: \"Güzel bir şampiyona geçirdik. Şimdi ise Diamond Lig\'e hazırlanıyorum\"

Jak Ali Harvey: \"Türkiye\'ye bir madalya daha götürmek istiyorum\"

Ercan ATA - BERLİN / DHA

Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda mücadele eden Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar ve Jak Ali Harvey, Türkiye\'ye madalya kazandırdıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Almanya\'nın başkenti Berlin\'deki Olimpiyat Stadı\'nda düzenlenen şampiyonada 200 metrede altın madalya kazanan Ramil, 400 metre engellide gümüş alan Yasmani ile 100 metrede bronz madalyanın sahibi Jak Ali Harvey basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklama öncesi Berlin şehrinin tarihi yerlerini gezen 3 sporcu, ünlü Brandenburg Kapısı önünde basın mensuplarına poz verdiler.

RAMİL: \"İNŞALLAH 4X100 BAYRAK YARIŞINDAN DA GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILACAĞIZ\"

200 metrede Avrupa Şampiyonu olan Ramil Guliyev, bugün koşulacak 4x100 bayrak yarışına odaklandığını belirterek, \"İnşallah güzel bir yarış çıkartacağız\" dedi.

Şampiyon atlet, şunları söyledi;

\"4x100 bayrak yarışı öncesi bu sabah bir idman gerçekleştirdik. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Allah\'ın izniyle de güzel bir yarış yapacağız ve iyi bir sonuçla ayrılacağız.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisinden altın madalya beklediğinin hatırlatılması üzerine de Ramil, \"Evet, benden altın madalya istedi ve inşallah isteğini yerine getireceğim\" ifadelerini kullandı.

YASMANİ COPELLO ESCOBAR: \"DIAMOND LİG\'E HAZIRLANIYORUM\"

400 metre engellide gümüş madalyanın sahibi Yasmani Copello Escobar da, 4x100 bayrak yarışına katılmayacağını vurgulayarak, \"Bayrak yarışında koşmayacağım. Önümüzde Diamond Lig (Elmas Ligi) var ve tüm hazırlıklarımı buna göre yapıyorum. Güzel bir şampiyona geçirdiğimizi düşünüyorum, bu şampiyonada şu ana kadar olmadığım kadar rahatım\" şeklinde konuştu.

JAK ALİ HARVEY: \"TÜRKİYE\'YE BİR MADALYA DAHA GÖTÜRMEK İSTİYORUM\"

100 metre finalinde bronz madalya kazanan Jak Ali Harvey de, şampiyonanın kendileri adına çok olumlu geçtiğini dile getirerek, \"Şu an çok mutluyum. Katılmanız gereken bir yarış daha var ve tamamen ona odaklandık\" diye konuştu.

4x100 bayrak yarışında da madalya kazanmak istediklerini belirten milli atlet, \"Çok iyi bir derece yapmamız gerekiyor. Türkiye\'ye bir madalya daha götürmek istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar ve Jak Ali Harvey\'in açıklamaları

- Milli atlerden detay görüntüler

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