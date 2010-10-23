-RAMBO AZİZ YILDIRIM'I PROTESTO EDECEKMİŞ İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Kadıköy'de bir polis memurunun silahını çalarak kaçtığı iddia edilen Fenerbahçe'nin ''Rambo'' lakaplı fanatik taraftarı O.G, Kızıltoprak'ta bir apartmanın bahçesinde saklandığı köpek kulübesinde gözaltına alındı. Kadıköy'de bulunan AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı önünde nöbet bekleyen bir polis memurunun MP5 marka silahını çalarak kaçtığı ileri sürülen fanatik taraftar O.G, Kızıltoprak Hatboyu Ömer Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesinde saklandığı köpek kulübesinde polis tarafından sıkıştırıldı. Polis, sokak çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine özel harekat ekipleri de geldi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından O.G, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen O.G, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne girişinde basın mensuplarına, ''Silahı çalmadım, buldum. Fenerium'a girip Aziz Yıldırım'ı protesto edecektim. Çalışan personeli çıkartıp kendimi rehin alacaktım. Amacım Aziz Yıldırım'a gönderme yapmak. Aziz Yıldırım'ı istemiyorum. Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı olana kadar Fenerbahçeliliğimi dondurdum'' dedi. O.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.