Ramazan'ın ilk iftarında Yeryüzü Sofrası kuruldu

Ramazan ayının ilk iftarında, Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, bu yıl da 'Yeryüzü Sofrası' kurarak oruçlarını açtı.

Antikapitalist Müslümanların öncülüğünde yaklaşık yüz kişi, Ramazan ayının ilk iftarını yapmak için Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Gazetelerin üzerine yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri yerleştiren grup, yere oturarak iftar saatinin gelmesini bekledi.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sokak iftarına katıldı. Ezanının okunmasının ardından, kalabalık Yeryüzü Sofrası'nda oruçlarını açtı.

Yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerini birbirlerine ikram eden grup iftarını açtıktan sonra dağıldı.