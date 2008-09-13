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Dünya

Ramazan'ı kutladı

Papa 16. Benediktus, ziyaret ettiği Paris'te 600 davetliye hitaben yaptığı konuşmada Müslümanların Ramazan ayını kutladı

13 Eylül 2008 03:00

Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, bugün Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Invalid meydanında yaklaşık 250 bin kişiye ayin verdi. Papa ayrıca, aralarında Müslüman liderlerin de bulunduğu, kültür dünyasından 600 davetliye hitaben yaptığı konuşmada, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.



Papa 16. Benediktus, 250 bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada, "güç, mülkiyet ve para hırsını, bugünün en büyük hastalığı" olarak niteledi ve "Para sevgisi, bütün kötülüklerin kaynadığıdır" dedi."Para ve güç hırsı, insanı gerçek doğru yolundan saptırmadı mı?" diye soran Papa, "İyilik yapmaktan yorulmayın" diyerek ayinini tamamladı.

>> Papa ziyareti Fransa'yı karıştırdı

Papa ayrıca, aralarında Müslüman liderlerin de bulunduğu, kültür dünyasından 600 davetliye hitaben yaptığı konuşmada, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

İnfial yaratan konuşmanın 2. yıldönümü

Bir Ortaçağ manastırı olan College des Bernadinseski’de düzenlenen toplantıdan sonra Papa, Müslüman liderlerin ellerini, iki eliyle samimi bir şekilde sıktı.

Bu toplantı, Papa’nın Almanya Rosenberg’de 2 yıl önce yaptığı ve “İslam’ın şiddetle bağdaştığı” iddiasına yer verdiği, İslam dünyasında büyük infial yaratan konuşmasının ikinci yıl dönümüne rastladı. Papa Almanya konuşmasından sonra, İslam dünyasında yol açmış olabileceği kırgınlıktan ötürü üzgün olduğunu söylemişti.

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