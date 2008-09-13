Ramazan'ı kutladı

>> Papa ziyareti Fransa'yı karıştırdı

Papa 16. Benediktus, 250 bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada, "güç, mülkiyet ve para hırsını, bugünün en büyük hastalığı" olarak niteledi ve "Para sevgisi, bütün kötülüklerin kaynadığıdır" dedi."Para ve güç hırsı, insanı gerçek doğru yolundan saptırmadı mı?" diye soran Papa, "İyilik yapmaktan yorulmayın" diyerek ayinini tamamladı.Papa ayrıca, aralarında Müslüman liderlerin de bulunduğu, kültür dünyasından 600 davetliye hitaben yaptığı konuşmada, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.Bir Ortaçağ manastırı olan College des Bernadinseski’de düzenlenen toplantıdan sonra Papa, Müslüman liderlerin ellerini, iki eliyle samimi bir şekilde sıktı.Bu toplantı, Papa’nın Almanya Rosenberg’de 2 yıl önce yaptığı ve “İslam’ın şiddetle bağdaştığı” iddiasına yer verdiği, İslam dünyasında büyük infial yaratan konuşmasının ikinci yıl dönümüne rastladı. Papa Almanya konuşmasından sonra, İslam dünyasında yol açmış olabileceği kırgınlıktan ötürü üzgün olduğunu söylemişti.