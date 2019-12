Ramazandan sonra ekmeğe zam gelecek

T24- Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, çiftçinin TMO'ya 50 kuruşa verdiği buğdayın un tüccarının elinde olduğunu belirterek, Ramazan ayının ardından ekmek ve simit fiyatlarına zam yapılacağını iddia etti.



Yetkin, Ankara İçkale Otel'de düzenlediği basın toplantısında, TZD'nin "2010 yılı ekmek raporu"nu açıkladı.



Türkiye'de her yıl 12 milyon ton civarında ekmek üretildiğini belirten Yetkin, yoksul bölgelerde ekmek tüketiminin arttığını, insanların karnını ekmek ile doyuracak noktaya geldiğini söyledi.



Ramazan ayının ardından ekmek ve simite zam yapılacağını iddia eden Yetkin, zammın gerekçesi olarak su, mazot ve doğalgaz giderlerini gösterdi. Yetkin, küçük fırınların artan girdilerden büyük fırınlara göre daha fazla etkilendiğini belirterek, fırınlara verilen elektrik, doğalgaz ve mazot fiyatlarında sübvansiyona gidilmesini önerdi.



Buğday fiyatlarının artmasıyla özel sektöre ithalat izni verildiğini hatırlatan TZD Başkanı Yetkin, çiftçinin TMO'ya 50 kuruşa verdiği buğdayın un tüccarının elinde olduğunu, Ramazan ayından sonra ekmek ve simit fiyatlarına zam yapılacağını öne sürdü.



Sırbistan'dan et ithalatı



Toplantıda et fiyatlarına da değinen Yetkin, Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürü Bekir Ulubaş'ın Sırbistan'a giderek 500 tonluk hayvan ithalatı için anlaşma imzaladığı iddiasını gündeme getirdi.



Yetkin, etin ithal edildiği bölgenin belediye başkanının EBK'ya teşekkür mektubu yazdığını, söz konusu mektubun EBK'ın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.



Sırbistan'dan et ithal edilmesinin AB ile olan ikili anlaşmalara aykırı olduğunu savunan Yetkin, Sırbistan'da satışında sıkıntı yaşandığı ifade edilen etlerin niye ithal edildiğinin sorgulanması gerektiği uyarısında bulundu.