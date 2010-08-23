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Ekonomi

Ramazan'dan sonra ekmeğe zam gelecek

İbrahim Balcı, ''Ramazan'dan sonra ekmek fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artış gündeme gelebilecek" dedi.

23 Ağustos 2010 03:00

T24 - Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) göre, Temmuz ayı itibariyle son 7 ayda Türkiye genelinde, 50 kg'lık bir çuval unun ortalama satış fiyatı, geçen yılın ortalamasına göre yüzde 1,70, 1 kg ekmeğin fiyatı ise yüzde 0,94 arttı. 


2003 yılından Temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde, ekmek fiyatındaki artış ise un ve buğday fiyatlarındaki artışı 2'ye katladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) Başkanı Halil İbrahim Balcı, ''Ramazan'dan sonra ekmek fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artış gündeme gelebilecek, ancak bunu en düşük düzeyde tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız'' dedi. 



7,5 yılda, ekmek fiyatları

AA muhabirinin hesaplamalarına göre, bu yılın ilk 7 aylık ortalamaları itibariyle ekmek fiyatındaki artış, buğday ve un fiyatlarındaki artışın altında kalırken, 2003 yılından Temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde, ekmek fiyatındaki artış, un ve buğday fiyatlarındaki artışı 2'ye katladı. 



Ekmeğin maliyeti içinde buğdayın payı yüzde 21   

Ekmeğin maliyeti içerisindeki buğdayın payının yüzde 21 olduğu belirtilirken, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, konu ile ilgili sorular üzerine, zaman zaman ''ekmekteki fiyat artışının tamamının buğday fiyatlarındaki artışa mal edilemeyeceği'' yönünde açıklama yapıyor.



TMO devreye girmeli

Adana'nın Ceyhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan da buğday fiyatlarının dengede tutulması için Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) devreye girmesi gerektiğini savundu.


Hasat döneminde TMO'nun en az 5-6 milyon ton buğday alması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Tezcan, ''Ama TMO buğdayı serbest piyasaya bıraktı. Bu da fiyatın dengede tutulamamasına neden oldu'' dedi.


Tezcan ayrıca, şu an hasat zamanındaki mısırın 45 kuruşa alındığını belirterek, mısırın da hasat bittikten sonra fiyatının 55-60 kuruşa çıkmasının beklendiğini ifade etti.

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