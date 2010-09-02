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Ekonomi

RAMAZANDA YÜZDE 41'LİK KESİMİN HARCAMALARI ARTTI İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 13:30

-RAMAZANDA YÜZDE 41'LİK KESİMİN HARCAMALARI ARTTI İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - MasterCard tarafından yaptırılan MasterIndex araştırmasına göre, ramazan ayında Türk halkının yüzde 41'inin harcamaları arttı. MasterCard'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde, 1.000 kişi üzerinde Yöntem Araştırma Şirketi tarafından yaptırılan araştırmanın, ramazan ayının aylık harcamalar üzerindeki etkisini ölçümlediği bildirildi. Araştırma sonuçları incelendiğinde özellikle süpermarket ve bakkal harcamalarının yüzde 40 oranında net artış kaydettiğinin gözlemlendiği belirtilerek, ortaya çıkan sonuçlarda, Türk halkının yüzde 41'inin ramazan ayı nedeniyle aylık harcamalarında artış yaşadığını, yüzde 51'inin harcamalarında bir değişiklik olmadığını, yüzde 8'lik bir kesimin ise harcamalarının azaldığını ifade ettiği vurgulandı. Harcamaların dağılımında yaşanan değişikliklerin de incelendiği araştırmaya göre, süpermarket/bakkal harcamaları ramazan ayında yüzde 40'lık net artış gösterdi. Bu kalemi yüzde 9'luk net artışla giyim, yüzde 8'lik artışla cep telefonu giderleri izledi. Sinema, konser, eğlence, otel ve konaklama giderleri ise azalma gösterdi.

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