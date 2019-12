-RAMAZAN'DA UCUZ SEBZE MEYVE MÜJDESİ KAYSERİ (A.A) - 07.08.2010 - Ramazan ayında, hasat zamanına denk gelmesi ve Türkiye'nin her yöresinde ürünün bol olması nedeniyle vatandaşın ucuz sebze ve meyve tüketebileceği bildirildi. Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel Tavşan, yaptığı açıklamada, bu mevsimde Türkiye'nin dört bir yanında sebze ve meyve hasadı yapıldığını, Ramazan ayının bu döneme denk gelmesi nedeniyle meyve ve sebze arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Ramazan ayında bazı ürünlerde fiyat düşüşü bile yaşanabileceğini dile getiren Tavşan, şu bilgileri verdi: ''Sebze ve meyve piyasasındaki fiyatlar arz talep dengesine göre değişir. Sebze ve meyve depolanmaz, saklanmaz ve raf ömrü uzun değildir. Bu nedenle, üretilen ürün kısa sürede tüketiciye ulaştırılır. Ürün bol olunca da fiyatlar hemen aşağı iner. Hasat zamanı olduğu için bu mevsimde her yörede bol miktarda üretim var. Bu nedenle Ramazan ayında talep artsa bile ürün arzı fazla olduğu için fiyat artışı beklemiyoruz. Ramazan ayında vatandaşımız ucuz sebze ve meyve tüketebilir. İnsanlar oruçlu olduğu için fazla miktarda tüketime yönelebilir. Bu nedenle Ramazan ayının ilk haftasında suni ve geçici fiyat artışları yaşanabilir. Ancak, ardından fiyatların tekrar gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacından fazla ürün almamasını tavsiye ediyoruz.'' Ramazan ayında en çok talep gören sebzelerden birinin domates olduğunu anımsatan Tavşan, bu dönemde Ankara, Tokat ve Eskişehir bölgesinde bol miktarda domates üretimi yapıldığını bildirdi. Domates fiyatlarının şu an düşük olduğunu, ancak sel ve don olayları ile bazı hastalıklar nedeniyle üretimin olumsuz etkilenebileceğini kaydeden Tavşan, bu nedenlerle Ramazan ayına kadar domates fiyatlarında kısmen artışların olabileceği uyarısında bulundu. Sebze ve meyve hasadının kış aylarına kadar devam edeceğine dikkati çeken Yüksel Tavşan, bu nedenle vatandaşın Ramazan ayı süresince ve hatta Ramazan ayı sonrasında da ucuz sebze ve meyve tüketmeye devam edeceğini kaydetti.