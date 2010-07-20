T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

RAMAZANDA PİDEYE ZAM YOK ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2010 17:31

-RAMAZANDA PİDEYE ZAM YOK ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazanda pide fiyatlarının kilogram fiyatının bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 3,5 liranın üzerine çıkmayacağını bildirdi. Balcı, düzenlediği basın toplantısında un fiyatlarında çuval başına 3-4 lira artış olmasına karşın fırıncı esnafının bunu ''sineye çekeceğini'' ve Ramazan boyunca ekmek ve pide fiyatlarında artış olmayacağını söyledi. Ekmek fiyatlarında 2002 yılından sonra, 2008 yılında yaşanan kuraklık hariç yılda ortalama yüzde 10-15 oranında artış yapıldığını, 2008 yılında ise bu artışın yüzde 25 düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Balcı, halen ekmeğin kilogram fiyatının 2,5 lira olduğunu belirterek, Ramazandan sonraya kadar bu fiyatta bir değişiklik yapmayı öngörmediklerini ifade etti. Un fiyatları dışında esnaf maliyet artışının çalışanlara yönelik ücret farklarından kaynaklandığını kaydeden Balcı, bu nedenle Ramazandan sonra ekmek fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artışın gündeme gelebileceğini ancak bunun en düşük düzeyde tutmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Pidenin kilogram fiyatının da Ramazan boyunca 2008, 2009 yıllarında olduğu gibi 3,5 liranın üzerine çıkmaması için federasyon olarak genelge gönderdiklerini açıklayan Balcı, illerin satış fiyatını kendi maliyetlerine göre belirleyeceğini ancak genelde 300 gramlık pidenin 1 liradan, 450 gramlık pidenin de 1,5 liradan satıldığını kaydetti. Ekmeğin hijyen şartlarda üretim ve satışı için çalışmaların sürdüğünü anlatan Balcı, üretim izni olmayan işletmelerin kapatılması ve kaldırımlarda ekmek satışının önlenmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliğinin sürdüğünü belirtirken vatandaşların ekmek alışverişi ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi için de bastırdıkları afiş ve broşürleri Türkiye genelinde dağıttıklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24