-RAMAZANDA PİDEYE ZAM YOK ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazanda pide fiyatlarının kilogram fiyatının bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 3,5 liranın üzerine çıkmayacağını bildirdi. Balcı, düzenlediği basın toplantısında un fiyatlarında çuval başına 3-4 lira artış olmasına karşın fırıncı esnafının bunu ''sineye çekeceğini'' ve Ramazan boyunca ekmek ve pide fiyatlarında artış olmayacağını söyledi. Ekmek fiyatlarında 2002 yılından sonra, 2008 yılında yaşanan kuraklık hariç yılda ortalama yüzde 10-15 oranında artış yapıldığını, 2008 yılında ise bu artışın yüzde 25 düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Balcı, halen ekmeğin kilogram fiyatının 2,5 lira olduğunu belirterek, Ramazandan sonraya kadar bu fiyatta bir değişiklik yapmayı öngörmediklerini ifade etti. Un fiyatları dışında esnaf maliyet artışının çalışanlara yönelik ücret farklarından kaynaklandığını kaydeden Balcı, bu nedenle Ramazandan sonra ekmek fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artışın gündeme gelebileceğini ancak bunun en düşük düzeyde tutmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Pidenin kilogram fiyatının da Ramazan boyunca 2008, 2009 yıllarında olduğu gibi 3,5 liranın üzerine çıkmaması için federasyon olarak genelge gönderdiklerini açıklayan Balcı, illerin satış fiyatını kendi maliyetlerine göre belirleyeceğini ancak genelde 300 gramlık pidenin 1 liradan, 450 gramlık pidenin de 1,5 liradan satıldığını kaydetti. Ekmeğin hijyen şartlarda üretim ve satışı için çalışmaların sürdüğünü anlatan Balcı, üretim izni olmayan işletmelerin kapatılması ve kaldırımlarda ekmek satışının önlenmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliğinin sürdüğünü belirtirken vatandaşların ekmek alışverişi ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi için de bastırdıkları afiş ve broşürleri Türkiye genelinde dağıttıklarını söyledi.