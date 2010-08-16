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Ekonomi

RAMAZAN'DA OTOBÜS BİLETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM İSTANBUL (A.A) 

16 Ağustos 2010 15:31

-RAMAZAN'DA OTOBÜS BİLETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Kamil Koç, ramazan ayı boyunca tüm hatlardaki bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulayacağını bildirdi. Kamil Koç'tan yapılan yazılı açıklamada, firmanın ramazan ayı boyunca uygulayacağı özel bir kampanya ile yolcularına yüzde 50 indirimli otobüs bileti alma imkanını sunduğu belirtildi. Uygulanacak kampanyanın, bugünden itibaren 2 Eylül tarihine kadar tüm sefer ve hatlarda geçerli olacağı dile getirilen açıklamada, ''Rahat Hat'' olarak adlandırılan VİP araçlarda da geçerli olacak olan kampanya süresince yaklaşık 60 bin biletin yüzde 50 indirimli olarak satılmasının planlandığı kaydedildi.

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