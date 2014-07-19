'Ramazan'da neden açıksınız' diye kafeye saldırdılar

Diyarbakır'da sabaha karşı taşlı saldırıya uğrayan bir kafenin camları kırıldı. Saldırganlar içeriye de 'Bir daha Ramazan ayı içinde açtığınız tespit edilirse kendinizi yok biliniz. Hizbullahi cemaat' yazılı not attı.



DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'nde bulunan kafeye sabaha karşı, kapalı olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı.



Saldırının ardından ise kafenin içine, 'Bir daha Ramazan ayı içinde açtığınız tespit edilirse kendinizi yok biliniz. Hizbullahi cemaat' yazılı notlar atıldı. Saat 05.50'de yapılan ve güvenlik kamerasınca kaydedilen taşlı saldırıda işyerinin camları kırılırken, saldırganlar brandaları yırttı.

İşyeri sahibi Barış Güven, daha önce de kafeye iki kez atılan notlarla tehdit edildiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz bunları dikkate almamıştık. 'Ramazanda kafeyi açarsanız siz bittiniz' yazıyordu. Kafede onlara ait bandanalar bulduk, altında da 'Hizbullahi Cemaat' denmişti. Biz açıkçası pek dikkate almadık ve kafeyi açtık. Bu sabah 05.50'de gelip saldırmışlar.



Bize komşular haber verdi. Saldırı anı da zaten güvenlik kamerasına yansımış. Durumu polise bildirdik ancak gelen ekip bunun bir terör saldırısı olmadığını belirterek, bu tür olaylarda parmak izi alamadıklarını söyleyerek işlem yapmadı. Bu tür olaylar daha fazla yayılmadan önleminin alınması gerekiyor. Bu konuda yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyorum."