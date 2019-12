-RAMAZANDA ET FİYATLARI ARTACAK İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Et Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, ramazan dolayısıyla yerli ete talebin artacağını ve talebi karşılayacak et de olmadığı için fiyatlarda artış yaşanacağını belirterek, ''Ay başından bu yana et fiyatlarının yüzde 15 arttığını, Ramazana kadar da yüzde 15 daha artacağını'' iddia etti. Yücesan, yerli besiciyi korumak amacıyla Mayıs ayında yüzde 60'a çıkarılan et ithalatındaki gümrük vergisinin, 2 Temmuz'dan itibaren yüzde 75'e yükseltildiğini anımsatarak, devletin üreticiye kilogram başına verdiği 1 lira teşviki de kaldırdığını anlattı. Buna bağlı olarak et fiyatlarının ay başından bu yana yüzde 15 artış gösterdiğini belirten Yücesan, fonun yüzde 75'e yükselmesiyle yurt dışından alınan etlerin fiyatlarının da Ağustos ayının 15'i itibariyle yükselmeye başlayacağını bildirdi. Yaşanan olayların iç piyasadaki fiyatı yükselteceğini ifade eden Yücesan, ''Ramazan ayı ve sonrası fiyatlar, geçen yılki ithalat öncesi duruma geri döner'' dedi. Yücesan, fiyatların bu kadar yükselmemesi için tedbir alınmasında gecikildiğini ifade ederek, ''Geçen yıl Nisan ve Mayıs ayında başlayan ithalatla iç piyasaya yüzde 30 fonla et alınmayacaktı. Yüzde 30 gibi çok düşük bir rakamla içeriye et alındı. İç piyasada üretimdeki maliyetler 12 lirayken, yerli üretici eti 9-10 liraya eti satmak zorunda kaldı ve zarar etti. Zarar edince de bu dönemde bizim alacağımız hayvanı üretmemiş oldu, üretim durdu. Yüzde 30-40'lık fon, bugün kendisini içeride üretim eksikliği olarak gösteriyor'' diye konuştu. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, piyasanın normalleşmesi için uzun vadeye ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Yüzde 30 fon da yüzde 75 fon da hatalı. O günkü iç piyasada et 13-14 lirayken, sonra fiyatlar çıldırdı ve 18-19 liraya kadar çıktı. O zaman yüzde 50 fonla içeriye et girseydi ne mevcut üretici yıkılacaktı ne de tüketici bu yüksek fiyatları görecekti. Sanayici temsilcisi olarak ithal et gelmesini biz de istedik ama 'Yüzde 30 fonla getirip, millete dağıtın' demedik. 'Yüzde 50 fon tespit edelim, iç piyasada mağdur olmasın, tüketici de eti yüzde 20-30 ucuz alsın. Aynı zamanda üretici de üretime devam etsin' dedik. Et ithal edilmesiyle birlikte tüketiciye düşük fiyat gitmedi ki, sanayicide kaldı o kar. Ara ara politika ve uygulama ile bu işin sonu olmaz. Büyükbaş hayvancılığında yapılanma 4-5 yıldır. Tavuk eti gibi 10 günde koy, 15 günde yumurtlat, 21 günde kes değil. Bir hayvanın yetişmesi en az 2,5 yıldır. Siz bu hayvandan bir de verim alacaksınız, toplam 4 yıldır. Bugün verilen bir karar 4 yıl sonra hayvancılığın karşısına çıkar..'' Lezzeti ve rengi itibariyle albenisi bulunmayan ithal etin nihai tüketiciye satılmadığını, sanayicinin kullandığını kaydeden Yücesan, ramazanda taze tüketime ihtiyaç olacağını, taze et de yeterli olmadığı için fiyatların artacağını vurguladı. Geçen sene yüzde 30 fonla yerli üreticiye piyasaya sunacakları hayvanların ürettirilmediğini savunan Yücesan, ''Dolayısıyla bugün içeride yerli üretim az miktarda. Ramazan dolayısıyla yerli ete talep artacak ve talebi karşılayacak et olmadığı için fiyatlarda artış olacaktır. Zaten yüzde 15 artış oldu, bir yüzde 15 daha olacaktır'' dedi. Kurban Bayramı için beslenen hayvanın yapısının farklı olduğunu, o hayvanları vatandaşın zaten Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalıştığını belirten Yücesan, böyle giderse Kurban Bayramı'nda da sıkıntı olabileceğini söyledi.