-Ramazan'da "fırsatçılık" olmadı ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının başı ve sonunda yaptıkları araştırma sonuçlarına göre, hasat dönemi yaklaşan ve düşük rekolte beklenen ürünler ile büyük talep gören karpuzun dışında tüketici fiyatlarının aşırı derecede artmadığını bildirdi. Bayraktar, üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını Ramazan boyunca mercek altında tuttuklarını ifade ederek, Ramazan öncesi başlattıkları ''Ramazan Fırsatçılığı Yapılmasın'' kampanyasında TZOB'un uyarılarının etkili olduğunu belirtti. Şemsi Bayraktar, genel olarak market fiyatlarına bakıldığında da temel gıda maddelerinde artış olmadığı, hatta bazılarında düşme yaşandığının saptandığını ifade etti. Bayraktar, Ramazan ayının son haftasında, üretici ve market fiyat farkının en fazla görüldüğü 5 ürünün sırasıyla sivri biber, domates, patlıcan, salatalık ve limon olduğunu bildirdi. Ramazan ayından önce, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve Ramazan fırsatçılığı yapılmaması amacıyla pazarlama zincirinde yer alan tüm taraflara gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Bayraktar, ''Bu açıklamamızın ardından, perakendeciler tarafından da basına çeşitli açıklamalar yapılarak, Ramazan'da zam yapılmayacağına dair destek verilmiştir'' dedi. Ramazan ayının son haftasında, üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 341'lere ulaştığının görüldüğünü ifade eden Bayraktar, ürün grupları itibarıyla bakıldığında ise bu oranın yaş sebze ve meyvede yüzde 341, kurutulmuş ürünlerde yüzde 240, baklagillerde yüzde 211, pirinçte yüzde 193'lere ve hayvansal ürünlerde yüzde 233'lere kadar çıktığının görüldüğünü kaydetti. Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, üretici ve market fiyat farkının en fazla olduğu ilk beş ürün sırasıyla sivri biber (yüzde 341), domates (yüzde 323), patlıcan (yüzde 300), salatalık (yüzde 275) ile limon (yüzde 245) oldu. -Marketlerdeki fiyat değişimi- Kavun, kuru fasulye, yeşil mercimek, pirinç, fındık, tavuk eti, toz şeker fiyatlarında değişim olmazken, sivri biberde yüzde 0,82, domateste yüzde 1,20, patateste yüzde 5,07, sütte yüzde 8, kırmızı mercimekte yüzde 10,17, havuçta yüzde 10,47, patlıcanda yüzde 11,11, şeftalide yüzde 11,33, kuru kayısıda yüzde 12,10, armutta yüzde 24,82 fiyat düşüşleri görüldü. Karpuz, üretici ve marketlerde fiyatı en çok artan ürünlerden oldu. Talebin fazla olmasına bağlı olarak karpuz üretici fiyatlarında bir ayda yüzde 20, market fiyatlarında ise yüzde 35 artış yaşandı. Üretici ve marketlerde en çok fiyat artışı olan diğer ürün ise nohut oldu. Kuru fasulye ve yeşil mercimek hasadının yeni yeni başlamış olması nedeniyle üretici fiyatları yeşil mercimekte yüzde 5,88, kuru fasulyede yüzde 12,5 oranında artış gerçekleşti. Salatalık, karpuz, yeşil fasulye, patates gibi ürünlerde ise iklim koşullarına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalmaya bağlı fiyat artışları görüldü. -Dana etinin fiyatı- 2010 yılı Ramazan öncesi dana eti üretici fiyatları 15,92 TL/kg iken bu yıl Ramazan öncesinde yüzde 12,6 azalarak 13,92 TL'ye geriledi. 2011 yılı Ramazan ayının son haftasında dana eti üretici fiyatlarının yüzde 7,7'lik artışla 14,99 liraya yükseldiği görüldü. Aynı dönemlerde perakende dana eti fiyatı ise yüzde 4,5 oranında azalarak 26,92 TL/kg'dan 25,71 TL/kg'a düştü. 2011 yılı Ramazan ayı fiyatlarına bakıldığında ise perakende dana eti fiyatlarının yüzde 6,15 oranında artarak 27,29 liraya yükseldiği görüldü.