Ramazan zammı kapıda

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Ünlü, Ramazan Ayı'nda et ve sucuk fiyatlarında artış olmayacağını, pastırmada ise yüzde 10 seviyelerinde bir zam beklentisi bulunduğunu söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Ramazan Ayı'nda et fiyatlarında her hangi bir fiyat artışının söz konusu olmadığını belirtti.

Pastırma ve sucuk fiyatlarının da et fiyatları ile orantılı olduğunu hatırlatan Ünlü, şunları kaydetti:

''Et ve sucukta Ramazan Ayı'na özel bir fiyat artışı olmayacağını öngörüyoruz. Sadece pastırma fiyatlarında en fazla yüzde 10 artış olabilir. Söz konusu artış da bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı olabilir. Çünkü biz bu mübarek ayda her sofraya pastırma ve sucuk girmesini isteriz.''

Ramazan Ayı'nda piyasaya bir çok et ürünü gireceğini de hatırlatan Ünlü, vatandaşı sağlıklı ürünler kullanma noktasında uyardı. Piyasada hem sağlık açısından, hem de dini açıdan uygun olmayan ürünlerin bulunduğunu vurgulayan Ünlü, ''Vatandaşlarımıza güvenilir markalardan alış veriş yapmasını öneriyorum. Zira piyasada çok sayıda sucuk ve pastırma üreten firma var. Ama Kayseri'mizde bu konuda korkulacak bir durum yok. Çünkü Kayseri'de kalitesiz marka yok'' diye konuştu.

Ünlü, perakende sucuğun 25-30, but pastırmanın 50-55 ve sırt pastırmanın 55-60 liradan satıldığını kaydetti.