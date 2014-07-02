Ramazan zamları: Domates yüzde 150, taze fasülye yüzde 100

Kuraklık ve don etkisiyle rekolte kayıpları yaşanan meyve fiyatlarında Ramazan ayının da etkisi ile artışlar sürüyor. Tarla ürünlerinin tezgahlara inmesi ile genel olarak Haziran ayında düşen sebze fiyatlarında ise Ramazan ayının etkisi sert oldu. Domatesin kilo fiyatı yüzde 150’lik artışla 2.5 liraya dayanırken, fasulyenin kilo fiyatı yüzde 100 artışla 5 liraya yükseldi. Zamlar, şeftalide ve kayısıda da yüzde 100'ü buluyor. Vatandaş ise ramazandan bir gün önce normal olan fiyatların neden bu kadar arttığını merak ediyor.

Sebze ve meyvedeki zamlar, dikkatleri Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Haziran enflasyonuna yöneltti. Başta Başkan Erdem Başçı olmak üzere, Merkez Bankası'ndan bir süredir yapılan açıklamalarda, enflasyonun Haziran ayında "belirgin" bir gerileme yaşanacağı öngörüsüne yer veriliyordu. Yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 9.66 ile iki haneye dayandı.

Şeftali ve kayısıda zam yarışı

DHA'nın İstanbul pazar yerlerinde bir ay arayla yaptığı belirlemeler de, fiyatların meyve ve sebze yükseliş eğilimini koruduğunu gösteriyor. Ramazan ayının da etkisi ile fiyatlardaki artışın semt pazarlarına da yansıdığı görüldü. Mayıs ayı başında kilosu 2.5 lira olan şeftalinin fiyatı bugünlerde yüzde 100'ü bulan artışla 5 liraya kadar yükseldi. Olumsuz hava koşullarından en fazla etkilendiği belirtilen ve bu nedenle de en yüksek fiyat artışının beklendiği kayısının kilo fiyatı ise Mayıs ayında 4 lirayken bu ay 6.50-7-8 liraya alıcı buluyor. Mayıs başında kilosu 2 liradan tezgaha çıkan papaz eriğinin fiyatı Haziran ayında yüzde 200 artışla 6 liraya fırlamıştı. Erik bu günlerde kilosu 5 liradan alıcı buluyor.

Domates el yakıyor

Ramazan zamlarıyla taze fasulyenin fiyatı yüzde 100 artarken, dolmalık biber ve sakız kabak fiyatlarının da 2 aydır değişim yaşanmadığı görüldü. Geçtiğimiz ay kilosu 2 lira olan salatalığın kilosu 2.5 liraya kadar, kilosu 1 lira olan domatesin fiyatı da 2.5 liraya dayandı. Diğer taraftan Haziran başında 1.5 liraya kadar gerileyen salkım domatesin fiyatı bu ay tekrar 3 liraya çıktı.

Fasulyede rekor artış

Tarla ürünü olan bir çok sebzenin fiyatlarında değişim olmaması tüketicinin cebini yakıyor. Geçtiğimiz ay 2-2.5 lira olan taze fasulyenin kilo fiyatı, bu ay yüzde 100 artışla 5 lira. Patlıcanın kilo fiyatı ise halen 1.5-1.75 liralık seviyesini koruyor. Mayıs ve Haziran aylarında 2 lira olan dolmalık biber ve kilosu 1.5 lira olan sakız kabağın fiyatının Ramazan zamlarından etkilenmemesi ise dikkat çekti.