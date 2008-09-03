Ramazan yarışı halka yaradı

Marketler 12 taksit, indirim, hediye çeki, bankalar da kartta ekstre erteleme, alışveriş tutarı kadar puan avantajlarıyla müşteri çekmeye çalışıyor

Ramazan ayının gelmesiyle artan market alışverişinden aslan payını kapmak isteyen bankalar, indirimler, ekstra puanlar, taksitler ve ekstre ertelemeleriyle müşteriyi çekmeye çalışıyor. Oruç tutanları alışverişlerinde kendi markalarını tercih etmeye yönlendirmek için zincir mağazalar, banka kartlarına sıfır faiz, 12 taksit, alışverişlerinin yüzde 25’ine varan puanlar ve hediye çekleri verirken, bazı hastaneler de yüzde 50’ye varan tedavi indirimine gidiyor.

Ekstra indirimler



Bankalar kredi kartlarıyla Ramazan kampanyalarına tüm hızlarıyla giriyor. Bonus farklı günlerde 4 adet 100 YTL alışveriş yapan müşterisine 40 YTL bonus veriyor, Worldcard 75 YTL üzeri market alışverişlerini 1 ekstre atlatıyor, Cardfinans 4 adet 75 YTL’lik alışverişe 75 YTL puan veriyor. Maximum Card 3 adet 100 YTL’lik alışverişe 50, 5 adet 100 YTL’lik alışverişe ise 100 YTL puan armağan ediyor. Carrefoursa gıda alışverişlerini faizsiz 12 taksite bölerken, Migros 50 YTL üzeri 4 alışverişten birinin bedelinde hediye çeki veriyor, bu da yüzde 25 indirime denk geliyor. Tansaş 50 YTL alışverişe 10 YTL hediye çeki verirken yüzde 20 indirim sunuyor. Kiler Ramazan paketlerinde iddialı seçeneklerle fiyat avantajı sunuyor. Diş tedavisi yapan Hospitadent Ramazan ayı boyunca yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor.



İstanbul’da tüketici enflasyonu yüzde 1.58 arttı

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) göre, ağustosta perakende fiyatlarda yüzde 1.58 artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 0.95 azalış kaydedildi. İTO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda’nın İstanbul için 1995 yılı baz alınarak hazırladığı endekste, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında perakende fiyatlarda yüzde 15.74, toptan fiyatlarda yüzde 11.76’lık artış gerçekleşti. Geçen yılın ağustos ayında yüzde 3.15 artış gösteren sekiz aylık değişim oranı yüzde 6.15 oldu.

İTO’nun 1963 bazlı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi’ne göre de, 2008 Temmuz ayında yüzde 0.98 artış izlenen endeks, 2008 Ağustos ayında yüzde 0.95 oranında azalış gösterdi. 2007 Ağustos ayında yüzde 4.50 artış gösteren sekiz aylık değişim oranı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 8.89 olarak gerçekleşti. Aylık bazda, gıda grubunda geçen ay yüzde 1.08’lik artış görüldü. Konut harcamaları grubunda yüzde 1.30, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 0.90, giyim harcamaları grubunda yüzde 2.71, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 1.70, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 12.57 artış yaşanırken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0.96’lık azalma oldu.