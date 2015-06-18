Ramazan şiddeti bahisçilerinden teşekkür: Erzurum, bizi yanıltmadın!

Ramazanın ilk gününde Erzurum’da bir kadın, AVM’nin önünde sigara içerek “oruç tutan vatandaşları tahrik ettiği” gerekçesiyle sözlü tacize uğradı. Twitter’da geçtiğimiz günlerde yapılan "Ramazan'da oruç tutmayana dayak haberi ilk nereden gelir" anketinde 382 kişinin seçtiği Erzurum, yüzde 46 ile birinci olmuştu. Ekşi Sözlük’te açılan “Ramazan 2015 illere göre linç oranları” başlığında da Erzurum 1,25 bahis oranıyla favori gösterilmişti. Erzurum’daki ramazan şiddetinin ardından Twitter ve Ekşi Sözlük kullanıcıları, kendilerini yanıltmadığı için Erzurum’a teşekkür etti.

Erzurum’da cadde üzerinde bir alışveriş merkezine giden üniversite öğrencisi bir kadın, AVM’de sigara içmenin yasak olması nedeniyle sigarasını yolun kenarında içmeye başladı. Bu sırada “Burada sigara içme, insanları tahrik ediyorsun. İçeride iç” diyen iki erkek, kadına tepki gösterdi. Kadının da erkeklere “Bu durumdan size ne” diyerek karşılık vermesi üzerine taraflar arasında gerilim yaşandı. Olayı gören trafik polisleri taciz olayına müdahale ederek kadın ile iki erkek arasında yaşanan “Oruçta açıkta sigara içiyorsun” tartışmasını sonlandırdı.

Kadının şikayetçi olması üzerine saldırıda bulunan 1 erkek gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan kişi bir süre polislerle de tartışmaya girerek kendisinin de kadından şikayetçi olduğunu söyledi.

Ekşi Sözlük'te favori Erzurum'du

Ramazan öncesi sosyal medya kullanıcıları "Ramazan'da oruç tutmayana dayak haberi ilk nereden gelir" başlığıyla birçok anket açmış, anketlerin favori ili Erzurum olmuştu.

Erzurum’daki taciz haberinin ardından Twitter ve Ekşi Sözlük, “Ramazanda oruç tutmayanların dayak yediği haberi gelir?” anketlerinde tercihini “Erzurum”dan yana kullananların paylaşımlarına sahne oldu.

Ekşi Sözlükte açılan başlık ve taciz olayının ardından girilen entryler şöyle:





Twitter anketi Erzurum demişti

Twitter'da ramazanın başlamasından birkaç gün önce yapılan ankete göre, "Ramazan şiddeti" anketinde oranlar şöyleydi: