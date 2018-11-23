Ramazan programı için belediyeden 1.2 milyon lira alan Uğur Işılak: Dombra'yı hazmedemediler…

2012 yılında Ramazan ayında sunduğu, "Meram'a Geldim" adlı program için AKP’li Meram Belediyesi'nin iştiraki olan Pelitaş şirketinden 1 milyon 200 bin lira alan Uğur Işılak, “Dombra, bütün seçimlerde Edirne'den Kars'a, Avustralya'dan Almanya'ya, Azerbaycan'dan Kazakistan'a kadar bir zafer türküsü oldu. Tabii ki muhalif cephenin bunu hazmedebilmesi kolay değil” dedi.

Uğur Işılak, Sabah gazetesinden Ömer Karahan'a konuştu. AKP’li belediyeden 1.2 milyon lira aldığı ortaya çıkan Işılak, "Benim bağlı bulunduğum şirketin, bir belediyeye kestiği faturayı, ilkesi yalan dolan olan birkaç gazeteci dolaşıma sokmuş. Utanmaz adamlar bunu, benim aldığım paraymış gibi lanse ediyorlar" dedi.

"Beni sürekli hedef alıyorlar. Aynı ideal etrafında bir araya gelip heyecanı diri tutmak kolay iş değil" diyen Işılak, şöyle devam etti:

“Bunun için güçlü lider, sağlam doktrin ve etkili söylemler gerekir. Benim fonksiyonum daha çok söylem boyutundadır. 'Dombra', Türk siyaset tarihinde hiçbir eserin bırakmadığı etkiyi bıraktı. 7'den 70'e herkesin farklı bir yönüyle hislerine tercüman oldu. Dört yıldır meydanlarda binlerce defa çalmasına rağmen, insanlar aynı aşk ve iştiyakla dinliyorlar bu eseri. 'Dombra', bütün seçimlerde Edirne'den Kars'a, Avustralya'dan Almanya'ya, Azerbaycan'dan Kazakistan'a kadar bir zafer türküsü oldu. Tabii ki muhalif cephenin bunu hazmedebilmesi kolay değil. Acıları çok büyük, yaraları çok derin. Şifalar diliyorum hepsine.”

Işılak’ın açıklamasının tamamı için tıklayın.