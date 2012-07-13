Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Büyükşehirlere Ramazan pidesinin satış fiyatları belli oldu.Ankara ve İzmir'de 300 gram pide fiyatı 1 TL olacak, İstanbul'da 400 gram pide azami yüzde 10 zamlı olacak. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 400 gram pidenin fiyatı 1,5 TL idi. Zamla 1,65 TL olması bekleniyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının yaklaşmasıyla pide fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de uygulanan pide fiyatlarının 2010-2011 yılında değişmediğini hatırlatan Balcı, 2012 yılında pide fiyatlarının, 2010-2011 yılının pide fiyatlarıyla hemen hemen yakın olmasıyla birlikte bazı illerde işçi fiyatlarının artması, işçi ücretlerinin farklılık göstermesi ve girdilere gelen farklardan dolayı ufak da olsa bir değişikliğin söz konusu olacağını ifade etti.

Balcı, “Ancak, 2010 yılı ile 2012 yılını kıyasladığımızda pide fiyatlarında ciddi bir artış olmadığını görmek mümkün olacaktır” dedi.

Bu kapsamda Ankara ilinde geçen sene 300 gramı 1 liradan satılan pidenin, yine 300 gramı 1 liradan satılacağını bildiren Balcı, İstanbul'da ise pide fiyatlarının ufak bir farklılık göstereceğini kaydetti.

Balcı, bunun gibi bazı illerde işçilik giderlerinden dolayı geçen seneye oranla pide fiyatlarının azami yüzde 10 civarında farklılık göstereceğine işaret etti.

İstanbul'da pide fiyatları henüz belirlenmedi

İstanbul'da pide fiyatların ne kadar olacağının sorulması üzerine Balcı, İstanbul'da geçen yıl 400 gram pidenin 1,5 liradan satıldığını hatırlattı.

Bu yıl bir fiyat değişikliğiyle yüzde 10'u geçmemek kaydıyla bir tarife almanın söz konusu olabileceğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

“Zannediyorum bu tarifeyi önümüzdeki hafta almış olacak İstanbul. Şu anda çıkan bir tarifesi yok, belli değil. Odalarımız kendi maliyet hesaplarını yapıp, ilgili esnaf odaları birliğinden tarifelerini almaktadır. Bizim odalarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün gelinen noktada birçok vilayetimizde ciddi anlamda değişiklik olmayacak ama işçilik giderlerinden dolayı bazı vilayetlerimizde 2010 yılına kıyasla azami yüzde 10 değişiklik olacak.

Ankara ve İzmir'de 1 lira

Ankara'da bir değişiklik söz konusu değil, Ankara'da 300 gram pide 1 liradan satılamaya devam edecek. İzmir'de de değişiklik söz konusu değil. İzmir'de de 300 gram pide 1 liradan satılmaya devam edecek.

İşçi ücretleri farklı olan illerde mesela birkaç ilde geçen sene 3,75-3,85 lira olan kilogram fiyatı bu sene 4 lira olan vilayetler var. Yani bu yüzde 10'un altında bir fiyat değişikliliğini gerektiriyor. Benim bildiğim kadarıyla Kocaeli, Düzce'de işçiliklerden gelen fiyat farklılığından dolayı 4 lira.”

'Fırıncıların pidede de daha çok kepek, az tuz uygulamasını bekliyoru'

Yeni uygulamaya giren ekmek tebliğine de değinen Balcı, fırıncı esnafının yeni çıkan düzenlemede gecikmesi ya da uygulamaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Esnafın ekmekte kepek oranını artıran, tuz oranını düşüren uygulamaya 1 Temmuz'dan itibaren geçtiğini hatırlatan Balcı, bunu uygulamayan esnaf hakkında ciddi cezai işlemler uygulandığını söyledi. Balcı, şöyle devam etti:

“Ben gerçekten bu işi icra eden esnafımızın buna uymaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını düşünüyorum ve uyduğunu görüyoruz. İstisnalar varsa gerekli işlemler mutlaka yapılacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, federasyonumuzla birlikte bu konunun üzerinde durmaktadır. Bakkal esnafımız geçmişte satıştan dolayı cezai işlemle karşı karşıya kalmıyordu. Bu yeni yönetmelikte satıcı olan bakkal ve market esnafı 2 bin 500 lira cezai işlemle karşı karşıya. Özellikle kaldırımlarda ekmek dolabının olmaması gerekiyor. Bakkal ve marketin dışında ekmek satışına müsaade edilmiyor. Yani kasap, manav, büfe, arabada ekmek satışına son verilmiş oluyor. Buna da bakkal esnafının çok rahatlıkla uyacağını düşünüyorum.”

Pidenin poşetli olarak mı piyasaya arz edileceğinin sorulması üzerine Balcı, ekmekte poşetle piyasaya arz zorunluluğunun olmadığını, sadece bunun ekmek çeşitlerinde uygulandığını belirterek, pide de poşet zorunluluğunun olmadığını söyledi.

Balcı, ekmekteki yeni uygulamanın pideyi kapsamadığına dikkati çekerek, “Ama bu olumlu gelişmeyi, 65 randımanlı un uygulamasını ve tuzun yüzde 1,75'den 1,50'ye düşmesini fırıncı esnafımız halk sağlığı açısından pidede uygulamasını bekliyoruz. İlla yönetmelikte olması gerekmiyor” dedi.