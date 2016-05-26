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Ekonomi

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen sene 6 TL olan fiyatı değiştirmediklerini söyledi

26 Mayıs 2016 19:48

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşın zorluk yaşamaması için fiyatı değiştirmediklerini söyledi. 


Balcı, ramazanda pide fiyatlarının bu yıl değişmeyeceğini söyledi.

Ramazan pidesi fiyatlarının geçen yılki fiyat olan 6 lira olarak belirlendiğini aktaran Balcı, "Oda başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda 2016 yılında ramazan ayında uygulanacak pide fiyatının kilogramının 6 liradan fazla olmamasını hususunda odalarımızla mayıs ayında genelge yaptık.

Bundan önce olduğu gibi bu yıl da odalarımızın bu genelge doğrultusunda hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim bu açıklamış olduğumuz azami 6 lira olan fiyat geçen yıl açıkladığımız fiyatla aynıdır." diye konuştu.

 

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