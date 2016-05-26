Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşın zorluk yaşamaması için fiyatı değiştirmediklerini söyledi.





Balcı, ramazanda pide fiyatlarının bu yıl değişmeyeceğini söyledi.

Ramazan pidesi fiyatlarının geçen yılki fiyat olan 6 lira olarak belirlendiğini aktaran Balcı, "Oda başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda 2016 yılında ramazan ayında uygulanacak pide fiyatının kilogramının 6 liradan fazla olmamasını hususunda odalarımızla mayıs ayında genelge yaptık.



Bundan önce olduğu gibi bu yıl da odalarımızın bu genelge doğrultusunda hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim bu açıklamış olduğumuz azami 6 lira olan fiyat geçen yıl açıkladığımız fiyatla aynıdır." diye konuştu.