Ramazan pidesine zam yok

T24

Balcı, Federasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında pide fiyatlarının belirlenmesinde, un fiyatlarının önemli etken olduğuna işaret ederken, Ramazan ayı içinde un fiyatlarında bir artış olsa da bunun pide fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladı.Türkiye genelinde pidenin kilogram fiyatının 2008 yılından beri 3-3,75 lira olarak uygulandığını hatırlatan Balcı, bu kapsamda Ankara'da 300 gram pidenin azami 1 lira, İstanbul'da da 400 gram pidenin azami 1,5 liradan satılacağını, maliyeti düşük olan esnafın daha düşük fiyatlardan satış yapabileceğini kaydetti.Ekmek içinde geçen yıl Ekim ayında Türkiye genelinde 2,85 lira azami kilogram fiyatı belirlendiğini ve halen bu fiyatın uygulanmaya devam ettiğini anlatan Balcı, şöyle devam etti:''Fiyatlarda artış olmaması fırıncı esnafının önceliğinin fiyat artırmak olmadığını gösteriyor. Bizim önceliğimiz, halkın sağlıklı ve hijyen ekmek tüketmesi, kaliteli ekmek üretilmesi. Zorda kalmadıkça fiyatı değiştirmek heveslisi değiliz. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday politikasının bunda önemli rolü var.Geçen yıl 19,6 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl 21 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Dünyada da buğday üretiminde 16 milyon ton artış öngörülüyor.Buğdayda bir sıkıntı olmadığı için un fiyatlarında bir artış beklemiyoruz. Ekmek fiyatlarının artırılmasında un fiyatları diğer maliyetlere göre daha etkili. Ancak bu dönemde bir artış beklemiyoruz.''TFF Başkanı Balcı, ekmeğin perakende satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürütülen mevzuat çalışmasının da tamamlandığını, yakında yürürlüğe girmesi beklenen bu yönetmelik ile ekmek dolaplarının kaldırımlardan içeriye alınacağını, kaldırımlarda ekmek satışına son verileceğini söyledi.