Ramazan pidesi satışları yüzde 30 düştü

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ramazan ayında pide satışlarının önceki ramazanlara göre yüzde 30 azaldığını söyledi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bu yıl pide satışlarını etkilediğini belirten Erdoğan Çetin, "Bu ramazan ayında pide satışlarımız önceki yıllara göre düşük. İstanbul'da bu ramazanda pide satışları önceki ramazanlara göre yüzde 30 azaldı" dedi.

İnsanların fırıncılar tarafından sokaklarına getirilen pideleri almayı tercih ettiğini belirten Çetin, bu sayede ihtiyacın rahat şekilde karşılandığını belirtti.

Bu yıl ramazan pidesine zam yapılmadığına da değinen Çetin, 350 gram pidenin 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pidenin 3.5 lira, 400 gram özel tırnaklı pidenin de 4 liradan satıldığını kaydetti.