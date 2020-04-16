Ramazan pidesi satışı nasıl olacak?

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını bildirdi.

Pidenin fiyatının henüz belli olmadığını aktaran Çetin, "Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız." dedi.

"Sokağa çıkma yasağına hazırlıklıyız"

Çetin, fırıncıların geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ekmek satışına hazır olduğunu kaydederek, ekmekle ilgili un ve maya gibi tüm hammaddelerin stoklandığını belirtti.

İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultunda sokaklarda ve caddelerde şoförler aracılığıyla halka ekmek dağıtacaklarını söyleyen Çetin, "Şoförlerimiz, yanlarında ilave personel istihdam edecek. Ekmeği verenle parayı veren personelin aynı olmaması kaydıyla hijyeni sağlayarak, sosyal mesafeyi sağlayarak satışlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.