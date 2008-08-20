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Ekonomi

Ramazan paketinin fiyatı 20 - 50 YTL arası

Büyük ve orta ölçekli marketlerde, Ramazan dolayısıyla hazırlanan gıda yardımı paketlerinin fiyatı 20-50 YTL arasında değişiyor.

20 Ağustos 2008 03:00

Adana'da kent merkezinde hizmet veren büyük ve orta ölçekli marketlerde, 1 Eylül tarihinde başlayacak Ramazan dolayısıyla hazırlanan "gıda yardımı paketleri"nin fiyatının 20-50 YTL arasında değiştiği bildirildi.

Temel ihtiyaçları dikkate alan market yöneticileri, fiyat avantajı yaratmak ve sunumda kolaylık amacıyla yardım paketleri hazırlama yönündeki çalışmalara hız verdi.

Muhtaç ailelere katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin de temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu, 9 ile 12 kalem arasında değişen paketleri tercih edebileceği belirtiliyor. Yardım paketlerinde, en ucuz olanlarda birer kilo yağ, şeker, bulgur, kuru fasulye, un, pirinç, makarna, çay ve margarin bulunuyor.

Fiyatı 50 YTL'ye ulaşan yardım paketinde zeytin, helva ve çikolata gibi ürünler de bulunuyor. Bu yardım paketinde 5'er kilo yağ ve şekerin yanı sıra bazı hayırseverlerin ekstra isteklerine de yer veriliyor.

Bu arada, bazı kötü niyetli kişilerin ramazanı fırsat bilerek piyasaya tarihi geçmiş ve kalitesiz ürünler sürebileceklerine dikkati çekilerek, yardım paketleri ile yardıma muhtaç vatandaşları sevindirmek isteyen hayırseverlerden bu konuda duyarlı olmaları istendi.

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