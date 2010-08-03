Ramazan paketinde çeşit arttı zam olmadı

T24- Marketlerin Ramazan paketi yarışı başladı, ürün çeşidinde artış var ama zam yok.





Ramazan ayında mutfak harcamalarını yüzde 20’ye yakın oranda artıran Türk halkının iştahı, marketleri de ramazan paketi yarışına soktu.



Bu yıl hemen hemen hiçbir market ramazan paketine zam yapmadı, bazılarında indirim bile oldu. Ramazan döneminde gıda harcamalarını ortalama yüzde 20 artıran Türk halkı, marketlerin “ramazan paketi” rekabetini de artırdı. Habertürk'ün derlediği habere göre, ramazan döneminde market harcamalarını ölçen IPSOS KMG’nin raporlarına göre artan harcamadan bakkallardan çok modern kanallar pay alıyor, en büyük harcama artışı dar gelirli olarak tanımlanan DE sosyo-ekonomik statü grubunda gerçekleşiyor. Ramazan raporu ayrıca gıda harcamalarının sadece oruç tutan hanelerde değil, psikolojik etkiyle tüm hanelerde arttığına dikkat çekiyor. Marketlerin bu yılki “Ramazan Paketi” fiyatlarını geçen yıla göre artırmadığı, hatta bazılarında fiyat sabit kalırken içeriğin de arttığı gözleniyor.



Tek tek alındığındaki toplam fiyata göre yüzde 20-40 aralığında daha avantajlı olan ramazan paketi fiyatları, bu haliyle sadece çalışanlarına dağıtmak ya da hediye vermek isteyenler için değil, normal mutfak harcamaları için de tercih ediliyor.



PAKETLER KARTA SIĞDIRILDI



Paketlerin içeriği genel olarak un, salça, ayçiçek yağı, çorba, reçel, makarna, helva, pirinç, mercimek, kahve gibi dayanıklı gıda ürünlerinden oluşurken, et ürünlerine daha az rastlanıyor. Marketler, genellikle üç farklı kategoride paket hazırlayarak her gelir düzeyinden müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl marketlerin pakete alternatif olarak, hediye kartı uygulamalarına da geçtiği dikkati çeken bir başka yenilik.



BİM



Ramazan’da tek paket sunuyor.

BİM, geçen yıl olduğu gibi tek bir paket ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Üstelik bu paketin fiyatı da geçen seneyle aynı. Ramazan’da paket hediye vermek istemeyenler için de , 25 TL bedelli bir hediye kart bulmak mümkün.



MİGROS



600 bin ramazan kolisi satışa sunuyor.

Migros, ramazanda, geçen sene olduğu gibi 3 çeşit koliyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Migros, Bereket, Lezzet, Ziyafet adında, 600 bin adet koliyi piyasaya çıkaracak. Koli fiyatları, reyon fiyatlarından yaklaşık olarak yüzde 40 daha ucuz. Migros, yakınlarına hediye vermek isteyenlere de HediyeM kart ile hitap etmeyi amaçlıyor.



CARREFOURSA



Şarküteri paketi de var

CarrefourSA’nın bu seneki. ramazan paket seçenekleri, Klasik Ramazan Kolisi, Carrefour Ramazan Kolisi, Süper Ramazan Kolisi, Mega Ramazan Kolisi. Fiyatlar 14.90 ila 49.90 arasında değişiyor.

Ayrıca CarrefourSA, müşterilerine, taze gıda ürünlerini içeren iki şarküteri paketi seçeneği sunuyor. Müşteriler, Şarküteri Ramazan Eko Paketi’ni 17.50 TL’ye, Şarküteri Ramazan Lüks Paketini de 22.50 TL’ye alabilecek.



METRO GROUP



Geçen seneden daha ucuz 5 çeşit erzak paketi sunuyor

Metro, 5 çeşit erzak ile, müşterilerinin karşısına çıkıyor. Fiyatlar, 24.99 ila 57.99 TL arasında. Bu sene zam yapmayan Metro, fiyatları düşürdü. Erzak paketiyle, reyondakiler kıyaslandığında, fark yüzde 15-20.



DİASA



Ülker’ler % 40, Dia’lar % 20 avantajlı.

DiaSA’nın, 2 çeşit paketi var. Bu paketlerde, Ülker ürünleri yüzde 40, Dia ürünleri, yüzde 20 avantajlı. Ayrıca, DiaSA, Neo Hediye Kart ile müşterilerine istedikleri ürünü, istedikleri zaman alma imkânını sunuyor.