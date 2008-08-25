Ramazan paketi %30 daha pahalı

Kuraklığın etkisi ile son bir yılda fırlayan yağ, mercimek, pirinç ve bakliyat fiyatından ekonomik ramazan kolileri de nasibini aldı. 1 Eylül'de başlayacak Ramazan için marketlerde hazırlanan ekonomik kolilerde ayçiçek yağı geçen yıla göre daha az gramajla yerini alırken, bir yılda fiyatı 1.20 YTL'den 4.20'ye fırlayan mercimek ise kutunun dışında kaldı. Koliye mercimeğin yerine hazır çorbası girdi.



Ramazanın vazgeçilmezlerinden pirinç ve bakliyat ise koliden çıkarılamadığı için fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Geçen yıla göre yüzde 20 ila 30 oranında zamlanan ramazan kolileri 9 YTL'den başlayıp 70 YTL'ye çıkan fiyatlarla satışa sunuldu.



Geçen yıl 1.20 YTL'ye satılan kırmızı mercimeğin fiyatının bu yıl Gaziantep'teki toptan fiyatının 4.20 YTL'ye çıktığını, bu nedenle kumanya ve ramazan paketlerinin içine kırmızı mercimeğin koyulmadığını belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Ramazan kumanyaları için sattığımız kırmızı mercimek oranında geçen yıla göre yüzde 50 düşüş var. Mercimeğin yeri hazır çorba ile dolduruldu" dedi. Uyum Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi de artan fiyatlar nedeniyle mercimeği koymadıklarını, diğer bazı ürünlerin de gramajlarını düşürdüklerini söyledi.



Mercimek lüks oldu



Marketlerin hazırladığı "ekonomik" ramazan paketlerinde ürün çeşitleri değişti. Geçen yıl 19 YTL'ye satılan ekonomik paketlerin içinde kırmızı mercimek, pirinç ve bakliyat ürünleri yer alırken, bu yıl kırmızı mercimek kutunun dışında. Artışın fazla olduğu sıvı yağ ise daha düşük bir gramaj ile koliye girebildi. Bu yıl ekonomik fiyatları ile dikkat çeken ramazan kolilerinin içinde un, pirinç, çay, Türk kahvesi, şeker, yağ, makarna ve salça gibi ürünler yer alırken, lüks kolilerin içine kuru fasulye, mercimek, zeytin, bal, kadayıf, hurma gibi ürünler eklendi. Kırmızı mercimeğin ve bakliyat ürünlerinin yer aldığı ramazan paketlerinin fiyatı ise en az 35.00 YTL'den başlıyor.



Satışta yüzde 50 düşüş var



Uyum Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, geçen yıl 19.90 YTL'ye hazırladıkları paketi bu yıl 35 YTL'ye mal ettiklerini belirterek, bunun için de paketin üçindeki ürünler ve gramajlarla oynadıklarını söyledi. "Pirinçte de fiyat artışı yüksekti ama çok temel bir ürün olduğu için onu çıkaramadık. Sadece önceden 2.5 kg olarak koyduğumuz pirinci bu yıl 1 kg'a düşürdük. Yine bu yıl fiyat artışlarının yüksek olduğu sıvı yağda da

5 lt'lik yağ yerine 1 lt yağ koyduk" diyen Tüfekçi, çıkanlar yerine dolgu ürünler koyduklarını vurguladı. Tüfekçi "Hazır çorba, 1 paket makarna yerine 3 paket makarna konuldu" dedi.



Ayçiçeği yağının alternatifi kanola yağı



KİLER: Ekonomik, Süper ve Extra olmak üzere üç farklı erzak kolisi hazırladı. En ucuz paket 15.90 YTL'den başlarken 23.90 YTL ve 38.90'lık paketler de bulunuyor. En pahalı pakette farklı olarak çay, kuru fasülye, un, meyve suyu ve kola yer alıyor.



BİM: Market tek çeşit koli hazırladı. 45.90 YTL'lik pakette bulgur, nohut, mercimek, yağ, toz şeker, zeytin, tahin helvası, kemalpaşa tatlısı, pirinç, çay, fasülye, makarna, salça, tahin helvası ve un yer alıyor.



DİA: Tek çeşit erzak kolisi 25 YTL'den satılıyor. Paket içerisinde yer alan ürünlerin hepsi Dia markalı ürünler. Paket içinde bulgur, un, şeker, yağ, salça, pirinç, makarna gibi ana ihtiyaç maddeleri bulunuyor.



MİGROS: Migros, Tansaş, Şok ve Kangurum'da satışa sunulan ramazan bereketi adı verilen paketler 14.90 ve 39.90 YTL'den satışa sunuluyor. 14.90'lık pakette mercimek bulunmazken, 39.90'lık ziyafet paketinde kırmızı mercimek yer alıyor.



CARREFOURSA: Firma bu yıl 9.90 YTL'ye ekonomik, 15 YTL'ye Klasik, 25 YTL'ye Ramazan, 35 YTL'ye Süper Ramazan, 55 YTL'ye Mega Ramazan ile 70 YTL'ye lüks ramazan kolisi adını verdikleri 6 paket hazırladı. 70 YTL'lik pakette mercimek var.



METRO: Metro Cash & Carry'de fiyatları 27.00, 35.00 ve 57 arasında değişen erzak paketleri ile 30.00- 37.00 YTL ile satılan şarküteri paketleri satışa sunuldu. Erzak paketlerinin içinde yemeklik kanola yağı yeralırken, sadece 57.00 YTL'ye satılan pakette kırmız mercimek yer aldı.



A101: Discount (indirim) konsepti ile dikkat çeken A101'de ise 42.50 YTL'ye tek ramazan paketi hazırlandı. Bu paketin içinde çay, toz şeker, un, zeytin, pirinç, kuru fasülye, kırmızı mercimek, bulgur, nohut, 2 adet makarna, yağ ve salça yeraldı.



2007 Ramazanı (19 YTL'lik koli)

* Kırmızı mercimek

* Pirinç

* Bakliyat ürünleri

* Sıvıyağ

* Un

* Pirinç

* Çay

* Türk kahvesi

* Yağ

* Makarna

* Salça



2008 Ramazanı (19 YTL'lik koli)

* Hazır mercimek çorbası

* Sıvı yağ

* Un

* Pirinç

* Çay

* Türk kahvesi

* Makarna

* Salça



Not: Sıvıyağ, pirinç gibi ürünler geçen seneye göre daha düşük gramajlı olarak pakette yer aldı.

