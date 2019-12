-RAMAZAN ÖNCESİ PAZARDAKİ SON DURUM İZMİR (A.A) - 27.07.2011 - Ramazan ayı öncesi iftar ve sahur sofralarını oluşturan gıda ürünlerinin fiyatlarında yükseliş beklenmediği, hasat sezonu olması nedeniyle mevsim sebze ve meyvelerin fiyatının yükselmeyeceği, yeteri kadar arzın olduğu kırmızı ette de fiyat artışının beklenmediği ifade ediliyor. AA muhabirinin sektör yetkililerinden derlediği bilgiye göre, bu yıl Ramazan ayında tüketimi artan gıda maddelerinde, yüksek hacimli fiyat hareketliliği gözlenmiyor. İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, Ramazan ayının bu yıl hasat sezonuna rastladığını, bu nedenle sebze ve meyveye zam yapılmasının mümkün gözükmediğini ifade etti. Her yıl Ramazan ayının ilk 15 gününde sebze meyve fiyatlarının zamlandığını ancak bu yıl böyle bir gelişme beklemediklerini dile getiren Erişen, şöyle dedi: ''Artık tarla hasadı başladı. Ürünü tarlada tutma imkanı yok. Başka bir mevsim olsa spekülasyon amaçlı ürünlerin stokta tutulma ihtimali gündeme gelebilirdi. Ramazan ayında tüm sebze ürünlerinde fiyatın mevsim normallerine uygun seyredeceğini düşünüyoruz. Havanın sıcak gitmesi nedeniyle vatandaşın Ramazan ayını kavun karpuzu bol tüketerek geçireceğini düşünüyoruz. Bu ürünlerde de üretim gayet iyi. Fiyat artışı mevsimi geçmeye başlayan kayısı, kiraz gibi ürünlerde yaşanabilir.'' İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Korkmaz Tarım Ürünleri şirketi sahibi Ercan Korkmaz, bakliyatta nohut ve fasulye dışındaki ürünlerde fiyatların aynı seyrettiğini, pirinçte ürün fazlası nedeniyle yüzde 10'a yaklaşan indirimlerin olduğunu söyledi. Fasulye ve nohutta aşırı yağış nedeniyle hastalık yaşandığını ve rekoltenin yüzde 35-40 oranında gerilediğini kaydeden Korkmaz, bu durumun fiyatlara yüzde 10-12 zam olarak yansıdığını kaydetti. Bu ürünlerde dünya çapında sıkıntı olduğu için ithalat imkanının da olmadığını kaydeden Korkmaz, bulgur, kırmızı mercimek, makarna gibi çok tüketilen ürünlerde sorun yaşanmadığını belirtti. Ramazanın yaz aylarına rastlaması nedeniyle bakliyat sektöründe fazla bir hareketlilik yaşanmadığını dile getiren Korkmaz, ''Talep yönlü bir hareketliliğin olmaması vatandaşın bu yıl Ramazanı kavun karpuzla geçireceğini gösteriyor'' dedi. -KURLARDAKİ YÜKSELİŞ- Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. Satış Pazarlama Müdürü Kaya Büker, son dönemde döviz kurlarındaki yükselişin bitkisel yağ fiyatlarına yansıdığını belirtti. Kurda yüzde 6-7 civarında gerçekleşen yükselişi firmaların fiyatlarına yansıtmaya başladığını kaydeden Büker, ''İklim koşulları nedeniyle bu yıl hasat eylül başına kaydı. Ramazan ayında tüketimin artacak olmasına rağmen yeteri arz yok. Fiyatlara ortalama yüzde 5 zam yansıdı. Ancak hasat bir ay sonra başlayınca fiyatların eski seviyesine ineceğini düşünüyoruz'' dedi. Fiyat konusunda en fazla tartışmanın yaşandığı kırmızı ette ise ithalat nedeniyle arzın yeterli olduğu, Ramazan ayı öncesi fiyatlarda bir hareketlilik gözlenmediği belirtiliyor. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Etçiler A.Ş. Başkan Yardımcısı Bülent Arman, piyasada yeterli kırmızı etin bulunduğunu, sıcak hava nedeniyle talepte çok fazla artış beklenmediğini, bu nedenle fiyatlarda da artış öngörülmediğini bildirdi. İthalatta fonların artırılmasına rağmen hükümetin fiyat artışlarına karşı ithalat kapısını açık tuttuğunu ifade eden Arman, ''Kırmızı ette stoklar, Türkiye talebini karşılayacak seviyede. Fiyatlarda anormal bir hareket beklemiyoruz. Piyasada fiyat artışı yönünde bir beklenti yok'' dedi. -BEYAZ ETTE ARTIŞ OLABİLİR- Beyaz ette ise talebe göre fiyatlarda artış yaşanabileceği ifade edildi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Başkanı (BESD-BİR) Zuhal Daştan, tavuk etinde fiyatları üreticilerin değil tüketicilerin belirlediğini, Ramazan ayı içinde de fiyatı talebin belirleyeceğini ifade etti. Daştan, şöyle konuştu: ''Bizim ürünümüz depolamaya uygun olmadığından raf ömrü içinde fiyatına bakılmaksızın mutlaka ve mutlaka satılmak zorundadır. Bundan dolayı fiyatların artacak olmasına üreticiler karar veremez. Kırmızı et üretiminde beklenen artış meydana gelmediği için fiyatlarda da yükseliş beklenenin üzerinde seyretmektedir. Bu durum halkı alternatif olarak beyaz et tüketimine yönlendiriyor olabilir. Talepteki bu yükseliş doğal olarak fiyat artışlarını da beraberinde getirmekle birlikte ürünün depolamaya uygun olmamasından ve mutlaka satılma zorunluluğu bulunmasından dolayı fiyat artışları daima talepteki artışın gerisinde kalmaktadır.''