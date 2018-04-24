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Dünya

Ramazan Kadirov: Trump ve Merkel buraya gelirse hapse atacağız

Ramazan Kadirov, Rusya'ya yönelik yatırımlar nedeniyle Trump ve Merkel'in Çeçenistan'a gelmeleri halinde hapse atacaklarını söyledi

24 Nisan 2018 16:49

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'ya yönelik yaptırımları atırılabileceğinin açıklanmasının ardından; ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer batılı isimlerin Çeçenistan’a gelmeleri halinde hapse atılacaklarını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre,  Kadirov "Trump, Merkel ve tüm diğerlerine çoktan yaptırım getirdik. Eğer Çeçenistan’a gelirlerse onları hemen yakalayıp hapse atacağız. Burada banka hesapları ortaya çıkarsa, onları da hemen kapatacağız" dedi.

Kanada’nın Toronto kentinde gerçekleştirilen G7 dışişleri bakanları toplantısında, Rusya’ya karşı yaptırımların artırılabileceği belirtilmişti.

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