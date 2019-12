Ramazan fırsatçılarına dikkat edin!

Yaklaşan Ramazan öncesi et satışlarında artış beklentisi, koyun etinin kilogram fiyatını bazı marketlerde 15-17 YTL'den 20 - 24 YTL'ye çıkardı. Adana'da kasaplar çarşısında ise et 9 11 YTL'den satılıyor.



Ramazan öncesi adeta klasikleşen gıda ürünlerindeki artış, her yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla et ürünlerinde kendini gösterdi. Ramazan'a 10 gün kala çok sayıda markette et fiyatlarının etiketi değişmeye başladı. Daha önce kilogramı 15 - 17 YTL'den satılan koyun etinin fiyatını bazı marketler 20-24 YTL aralığına kadar çıkarırken, genellikle toptan et alıcıları ve orta gelirli kişilere hizmet veren Adana Kasaplar Çarşısında kemikli koyun eti 9, kemiksiz koyun eti 11 YTL'den satılıyor.



Kasaplar ve Tavuk, Balık Eti Satıcıları Odası Başkanı Murat Yağmur, geleneksel kasapların hayvanlarını anlaştıkları üreticilerden bir yıl önce aldıklarını, dolayısıyla maliyeti düşürdüklerini, marketlerin ise bu avantajdan yararlanamadığını kaydetti.



Kampanya başlatılacak Yağmur, tüketiciyi yeniden kasaba çekmek için bir dizi çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bazı marketlerin fiyatı yüksek tutması, elde kalan ürününü halk günü adı altında elden çıkarma çabaları hoş değil. Gelecek hafta çarşamba günü 'gözümün önünde kıymayı çeken kasabımı istiyorum' adı altında kampanya başlatarak, tüketicinin hem daha kaliteli hem de ucuz ve temiz et almasını sağlayacağız."



Fiyatlar katlanıyor



Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya da, Ramazan öncesi piyasalarda ciddi anlamda fırsatçılığın söz konusu olduğunu ve fiyatların katlandığını söyledi.



Kaya, Ramazan fırsatçılarına karşı beş yıldır çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmalarını bu yıl da sürdürdüklerini ifade etti.



Kuru gıda, et, tavuk ve kahvaltılık gibi Ramazan'da çok tüketilen ürünlerin fiyatlarını kayıt altına aldıklarını belirten Kaya, piyasalarda ciddi anlamda bir fırsatçılığın olduğunu gözlemlediklerini, ürünlerde herhangi bir maliyet artışı söz konusu değilken raftaki ürünlerin fiyatlarının artırıldığını kaydetti.



Özellikle etin beslenme ve ikramda önemli bir besin maddesi olduğunu anlatan Kaya, "Ramazan'da insanların beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca, kutsal ayda misafir ağırlama, iftar davetleri oluyor. Üreticilerimiz bunu bildikleri için arz talep dengesinden öte tüketimin zorunlu hale gelmesinden dolayı fiyatlarını katlıyor. Bu durumda ilgili bakanlık müdahil olmalı ve gerekirse devlet elindeki kombinaları devreye sokarak et arzı sağlamalı” diye konuştu.



Esnaf halkı uyardı



Ankara Ulus Hali’ndeki esnaf da Ramazan ayının ilk haftasında birçok üründe yüzde 20 ile yüzde 30 arasında fiyat artışı olabileceğini belirterek vatandaşlara iftariyelik alışverişlerini erken yapmaları çağrısında bulundu.



Ankara’nın en eski alışveriş merkezlerinden Ulus Hali, yaklaşan Ramazan öncesinde hareketlenmeye başladı. Bazı vatandaşlar, Ramazan’da gıda ürünlerinde fiyat artışı yaşanabileceği düşüncesiyle iftariyelik alışverişlerini şimdiden yapmaya başladı. İşlerin durgunluğundan yakınan esnaf ise okulların açılmasıyla Ramazan’ın aynı döneme gelmesi nedeniyle eylülde işlerin yoğunlaşmasını bekliyor.



Ulus Yenihal Derneği Başkanı Arap Yardımcı, haldeki fiyatların şu an için uygun olduğunu ancak Ramazan’ın başladığı 1 Eylül ile 8 Eylül arası bazı ürünlerde fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi. Her Ramazan fiyatların yüzde 30 oranında arttığını ifade eden Yardımcı şöyle dedi:

“Şu an işler durgun ve fiyatlar da makul düzeyde. Ama Ramazan ayının ilk haftasında işler yoğunlaşır. Fiyat artışları da o dönemde yaşanır. Bunun için vatandaşlar, Ramazan alışverişlerini şimdiden yapmaya başlasın, iftariyeliklerini şimdiden alsın.”



Yumurta fiyatı yüzde 50 arttı



Yaklaşık 2 hafta öncesine kadar maliyetlerin altında satış yaptıklarını öne süren yumurta üreticileri, Ramazan yaklaşırken iç piyasadaki talep artışının yanı sıra Irak, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen yoğun talebe bağlı olarak fiyatların yüzde 50’nin üzerinde yükseldiğini bildirdi. Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Konya, “İki haftada yüzde 50’nin üzerinde artış gösteren yumurtanın toptan fiyatı 14 kuruşa dayandı” dedi.



Tahinin kilosu 10 YTL oldu



Ramazan’da tüketimi artan tahinin kilosu 10 YTL’ye çıktı. Japonya ve Çin’de susam yağı talebinin aşırı artması sonucu tahin fiyatlarının yükseldiği bildirildi. Gülsan Şekerleme Yönetim Kurulu üyesi Osman Güldüoğlu, kaliteli tahinin sadece susamdan yapıldığını, bazı merdiven altı üretimlerde tahin içerisine soya yağı, fıstık yağı, pamuk yağı ve pirinç lapası katıldığını belirterek şunları söyledi:

“Geçen yıl kilosu 5 YTL olan tahin, yeni dönemde kilosu 10 YTL’den satışa çıktı. Ucuz tahin hileli olabilir.”