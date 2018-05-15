Ramazan bu yıl Yaşam Vadisi'nde yaşanacak

İSTANBUL, (DHA) –BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe halkını dini sohbet, tiyatro oyunları ve konserlerle buluşturacak. Yaşam Vadisi Sahnesi’nde ilk kez geçen sene gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri, bu yıl da vatandaşlara dini sohbetlerden, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunlarından tutun da sanat ve halk müziği konserlerine kadar anlamlı bir içerik sunacak.

Etkinlikler, 16 Mayıs Çarşamba günü Saat 20.30\'da Yaşam Vadisi’nde başlayacak. 19 Mayıs’ta Müzisyen Kalben, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için özel bir konser verecek. Ayrıca 10 Haziran Pazar günü on binlerce vatandaş, Kadir Gecesi için ‘Hayırlı İftar Sofrası’nda’ bir araya gelecek.

PAUL DWYER DA BEYLİKDÜZÜ’NDE

Geçen seneden Yaşam Vadisi Sahnesi’nde görmeye alışık olunan ve çok sevilen sanatçı Paul Dwyer, bu yıl da sahnede müzikseverlerle buluşacak. Yanında da Çiğdem Taştan, Mümin Sarıkaya, Evrencan Gündüz, Ahmet Koç, Grup Gündoğarken, Eda Baba gibi usta sanatçılar ve çeşitli müzik grupları olacak. Dini sohbetlerin yapılacağı ayda merak edilen hususlar, ilahiyat hocaları tarafından aydınlatılacak. Yetişkin tiyatro oyunları ve eğlenceli orta oyunları ile keyiflenecek Ramazan akşamları, böylelikle geleneksel öğelerle süslenmiş olacak. Beylikdüzü Kültür Sanat Derneği ise Erhan Bayladı Müzik Topluluğu eşliğinde harika bir konser verecek.

SUNAY AKIN VE TUNA KİREMİTÇİ, SEVENLERİ İLE BULUŞACAK

29 Mayıs Salı akşamı Saat 21.30’da Sunay Akın, 3 Haziran Pazar günü ise Şair Tuna Kiremitçi Yaşam Vadisi Sahnesi’nde sevenleri ile bir araya gelecek. Kendilerini yörelerinin kültür bekçileri olarak adlandırılan Karadenizli Müzik Grubu Koliva da 27 Mayıs Pazar saat 21.30’da sahnede olacak.

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