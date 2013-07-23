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Ramazan Bayramı'nda otoyollar ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Ramazan bayramında otoyollarin ve oplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı haberini Bşbakan Yardımcısı Bülent Arınç verdi

23 Temmuz 2013 10:40

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Ramazan Bayramı süresince otoyolların ücretsiz, belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin de ücretsiz veya indirimli olarak uygulanmasının, Bakanlar Kurulunca kabul edildiğini bildirdi.

Arınç, "belki Ramazan Bayramı'ndan önce tekrar bir Bakanlar Kurulu yapılamayabileceğini, şimdiden güzel bir haber vermek istediğini" belirterek, "Bayramın ilk günü 8 Ağustos Çarşamba saat 00.00'dan 11 Ağustos Pazar günü saat 24.00'e kadar otoyollarının ücretsiz olması, bayram süresince de belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz veya indirimli olması Bakanlar Kurulu kararımızla Kabul edilmiş bulunmaktadır" bilgisini verdi.

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