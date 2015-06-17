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Ramazan başlıyor; ilk teravih ve sahur bu gece

Bu akşam kılınacak teravih namazlarının ardından ilk sahura yarın kalkılacak

17 Haziran 2015 21:00

Ramazan ayı, bu akşam kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Kılınacak teravih namazlarının ardından ilk sahura yarın kalkılacak. İlk sahur, 17 Haziran Çarşamba gününü 18 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusuna göre bu sene Ramazan'ın ilk günü ülkenin en kalabalık nüfusuna sahip İstanbul'da imsak saat 03.22'de, iftar saat 20.48'de olacak. İstanbullular, Ramazan’ın ilk gününde 17 saat 26 dakika oruçlu kalacak. 

Türkiye'de en erken oruca yarın 02.26'da Ardahan'da başlanacak.

İmsak saati 03.51 olan Muğla ise oruca en geç başlanacak il olacak.

Ramazan ayının ilk iftarı 19.37'de Hakkâri'de yapılacak. İlk gün en geç orucu ise 21.00'de Edirneliler açacak.

Bu yıl ilk gün en uzun orucu 17 saat 34 dakika ile Edirneliler, en kısa orucu ise 16 saat 38 dakika ile Hataylılar tutacak.

Ramazan, 16 Temmuz Perşembe günü Edirne'de saat 20.56'da yapılacak iftarla son bulacak. 

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