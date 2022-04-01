Ramazan ayının gözdesi 'hurma' cep yakıyor

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sofraların vazgeçilmezi hurmanın kilosu, bu yıl cep yakacak. İran hurması 30, Tunus hurması 40, Meşruk hurması 70, Kudüs hurması 120 ve Medine hurmasının kilosu 175 TL’den satılıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlar çeşit çeşit hurmalarla doldu. Fiyatlar ise, enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen yurttaşı zorlayacak. Özellikle uzun süreli tok kalmayı sağlayan hurmanın fiyatı cinsine göre değişiyor.

İran hurması 30, Tunus hurması 40, Meşruk hurması 70, Kudüs hurması 120 ve Medine hurmasının kilosu 175 TL’den satılıyor.

Kahramanmaraşlı kuruyemişçi Kemal Alagöz, hurmaların içine fıstık, ceviz, badem koyarak farklı fiyatlardan sattıklarını belirtti.

Ramazan'ın gelmesiyle sofraların şenlendiğini ifade eden Alagöz, "Yaklaşık 15 çeşit ile hurmamız ile Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra pekmezli sucuğumuz, çerez çeşidimiz, Kahramanmaraş’a ait tarhanamız, lokumlarımız mevcut. Kayısımız, üzümümüz ve hoşaflık malzememiz, her bütçeye uygun çeşit ve zenginlimiz var” dedi.

Tane ile satış

Ramazan ayının gelmesiyle meyve ve sebzeden sonra hurma da tane ile satılmaya başlandı. Yozgat’ta Orhan Dolangez isimli esnaf, Ramazan ayı öncesinde kilosu 145 lira olan Kudüs hurmasının tanesinin 4 TL civarında bir maliyetinin bulunduğunu söyledi.

Yozgatlı esnaf Orhan Dolangez, kilosu 145 liraya kadar çıkan hurmayı tane ile satmaya başladı.