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Ekonomi

Ramazan ayında sebzeye zam yok

Ramazan ayında birçok gıda maddesinde yaşanan artış, taze sebze fiyatlarını etkilemedi

02 Eylül 2008 03:00

Toptancı ve pazar esnafı ürün bolluğu nedeniyle Ramazan ayında sebze fiyatlarında artış yaşanmayacağını hatta bazı ürünlerde düşüş olabileceğini bildirdi.

 

Rusya’nın Türkiye’den giden sebze yüklü TIR’larının yeniden gümrük kapısında bekletmesi, bu ürünlerin iç piyasaya döneceğine işaret olarak görülürken, ürün bolluğundan kaynaklı fiyatlarda artış değil, düşme bekleniyor.

 

Halde işlem gören sebze fiyatları en yüksek ve en düşük şöyle oluştu:

 

 

Ürün En Yüksek En Düşük (YTL)

 

 

Bamya 1,70 0,60

 

Biber (Dolmalık) 0,60 0,20

 

Biber (Kapya) 1,30 0,40

 

Biber (Sivri) 0,80 0,30

 

Börülce 1,50 0,50

 

Brokoli 1,20 0,40

 

Domates (çeri) 2,00 0,70

 

Domates (yayla) 0,60 0,20

 

Fasulye (sırık) 2,00 0,70

 

Fasulye (barbunya) 1,60 0,50

 

Fasulye (cino) 1,20 0,40

 

Havuç (Beypazarı) 0,90 0,30

 

Ispanak 1,10 0,40

 

Kabak 0,60 0,20

 

Karnabahar 0,80 0,30

 

Kereviz 1,20 0,40

 

Marul (adet) 1,00 0,30

 

Patlıcan 0,80 0,30

 

Salatalık 0,60 0,20

 

Sarımsak (Kuru) 4,50 2,00

 

Soğan (yeşil) 1,50 0,50

 

Turp (kırmızı) 0,80 0,30

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