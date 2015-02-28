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Ramazan Akyürek'in avukatı adliye önünde TCK kitabını yırttı

Hrant Dink suikasti soruşturmasında tutuklanan Ramazan Akyürek'in avukatı Adnan Şeker, müvekkilinin somut delil olmadan tutuklandığını söyledi

28 Şubat 2015 01:25

Hrant Dink suikastına ilişkin "kamu görevlilerinin ihmali" olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olan Ramazan Akyürek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Akyürek'in avukatı Adnan Şeker, tutuklanmaya tepkisini TCK kitabını yırtarak gösterdi.

Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği "İhmali davranış sebebiyle ölüme sebebiyet vermek", "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Akyürek’i tutukladı.

Ramazan Akyürek’in tutuklanmasının ardından adliyenin ’C’ kapısı önünde açıklama yapan Avukatı Adnan Şeker, "Dosyayla ilgili hukuki söylenecek birşey yok. Çünkü hukuki bir şey yok. Şurada adalet sarayı yazıyor ama içi boş, adalet yok. İçeride olan hakimler, hakim değil. Hukuk fakülteleri gereksiz. Hakimler sadece siyasi iktidara ve bazı kişilere payanda olmuş" dedi.

Daha sonra elindeki Türk Ceza Kanunu kitabının sayfalarını tek tek yırtmaya başlayan Avukat Adnan Şeker, "Bizim kanaatimiz, Türk Ceza Kanunundaki suç tanımlanmasına ve suçların unsurlarının anlatılmasına da gerek yok. Zaten hakimler bunları biliyorlar. Tutuklamak için somut delillere gerek yok. Herhangi birinin sizin hakkınızda gerçek olmayan ifade vermesi veya soruşturmadan, kovuşturmadan kaçmak için yalan beyanda bulunması yetiyor" diye konuştu. Avukat Şeker, "Adınız bir kere ’paralel’ olarak çıkmışsa, siyasi düşünceniz, hayat görüşünüz uyuşmuyorsa bunların hiçbirine, kanunlara gerek yok" dedi.

 

'Karara itiraz edeceğiz'

 

Avukat Şeker, son olarak, "Olayın içinde başından beri olan bir Engin Dinç’ten ifade almayan adalet, onun amiri konumundaki Ramazan Akyürek’i somut delil olmadığı halde, somut delil var diye tutuklayabiliyor" dedi. Avukat Şeker, son olarak yapraklarını tek tek yırttığı Türk Ceza Kanunu kitabını göstererek, "Bu ceza yargılama kanunumuz, bu adliye binasında geçmiyor" diyerek kitabı yere attı. Avukat Şeker karara itiraz edeceklerini de sözlerine ekledi.

 

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