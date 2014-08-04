Ramazan Akyürek: Dinleme kayıtları arşivde duruyor, bulamıyorlarsa yerini gösterelim

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek’in avukatı Adnan Şeker, hükümete yakın gazetelerde yer alan log kayıtlarının (dinleme) silindiğine yönelik iddialara ilişkin, “Bu kayıtlar Bilişim Daire Başkanlığı’nın arşivinde duruyor. Eğer yetkililer bulamıyorsa yerini biz gösterelim” dedi.
Bugün gazetesine konuşan avukat Şeker, söz konusu gazetelere yansıyan haberlerin asıl amacının “5-6 Ağustos’ta yapılması planlanan operasyonun halk üzerindeki algısını oluşturmak” olduğunu belirtti.
'Yedekler gizli yerleşkede'
Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın tüm kayıt, belgelerin aslı ve hafızası Ankara Çankaya Yıldız’da Bulunan Daire Başkanlığı’nın Arşiv Bölümü’nde olduğuna dikkat çeken Şeker, “Silindi denilen kayıtlar Bilişim Daire Başkanlığı’nda bulunmaktadır. Bu belgelerin yedekleri ise gizli bir yerleşkededir. Eğer İstihbarat Daire Başkanlığı, hükümet ve devlet bilmiyorsa arşivin, dijital belgeleri ve yedeklerin yerlerini bilmiyor ise; yerini biz gösterelim” ifadelerini kullandı.
‘Operasyonu bekliyoruz’
Log kayıtları silindi iddiasıyla hem müvekkilinin ön plana çıkarıldığına hem de yapılacak operasyona zemin hazırlandığına dikkat çeken Şeker, söz konusu iddialarla yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Sadece müfettiş raporları üzerinden operasyon yürütüldüğüne dikkat çeken Şeker, “Bir operasyon yaparlarsa sadece boş dosya üzerinden müfettiş raporları üzerinden operasyon yapacaklar. Biz bekliyoruz” dedi.
'Haberlerin sebebi algı yönetimi'
Avukat Adnan Şeker, log kayıtlarının silinmesinin gerek yönetmelik ve gerekse de mevzuata uygun gerçekleştiğini vurguladı. Şeker, şu bilgileri verdi: “Bu her yıl düzenli gerçekleşen bir eylemdir. İstihbarat Dairesi’nin yönetmeliği gizlidir ama artık biz kendimizi savunmak için gizli belgeleri ortada dolaştırmak zorunda kalıyoruz. Her yıl bu kayıtlar silinir. Yönetmeliğin metnine kadar, karar numarasına kadar verdik açsınlar baksınlar.” Bu haberlerin asıl amacının algı yönetmek olduğunu dile getiren Şeker, 22 Temmuz operasyonunda olduğu gibi ‘şu isimler alınacak’ şeklinde haberler döndüğüne dikkat çekti.