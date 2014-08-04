Ramazan Akyürek: Dinleme kayıtları arşivde duruyor, bulamıyorlarsa yerini gösterelim

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek’in avukatı Adnan Şeker, hükümete yakın gazetelerde yer alan log kayıtlarının (dinleme) silindiğine yönelik iddialara ilişkin, “Bu kayıtlar Bilişim Daire Başkanlığı’nın arşivinde duruyor. Eğer yetkililer bulamıyorsa yerini biz gösterelim” dedi.

Bugün gazetesine konuşan avukat Şeker, söz konusu gazetelere yansıyan haberlerin asıl amacının “5-6 Ağustos’ta yapılması planlanan operasyonun halk üzerindeki algısını oluşturmak” olduğunu belirtti.

'Yedekler gizli yerleşkede'

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın tüm kayıt, belgelerin aslı ve hafızası Ankara Çankaya Yıldız’da Bulunan Daire Başkanlığı’nın Arşiv Bölümü’nde olduğuna dikkat çeken Şeker, “Silindi denilen kayıtlar Bilişim Daire Başkanlığı’nda bulunmaktadır. Bu belgelerin yedekleri ise gizli bir yerleşkededir. Eğer İstihbarat Daire Başkanlığı, hükümet ve devlet bilmiyorsa arşivin, dijital belgeleri ve yedeklerin yerlerini bilmiyor ise; yerini biz gösterelim” ifadelerini kullandı.

‘Operasyonu bekliyoruz’

Log kayıtları silindi iddiasıyla hem müvekkilinin ön plana çıkarıldığına hem de yapılacak operasyona zemin hazırlandığına dikkat çeken Şeker, söz konusu iddialarla yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Sadece müfettiş raporları üzerinden operasyon yürütüldüğüne dikkat çeken Şeker, “Bir operasyon yaparlarsa sadece boş dosya üzerinden müfettiş raporları üzerinden operasyon yapacaklar. Biz bekliyoruz” dedi.

'Haberlerin sebebi algı yönetimi'

Avukat Adnan Şe­ker, log ka­yıt­la­rı­nın si­lin­me­si­nin ge­rek yö­net­me­lik ve ge­rek­se de mev­zu­ata uy­gun ger­çek­leş­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Şe­ker, şu bil­gi­le­ri ver­di: “Bu her yıl dü­zen­li ger­çek­le­şen bir ey­lem­dir. İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’nin yö­net­me­li­ği giz­li­dir ama ar­tık biz ken­di­mi­zi sa­vun­mak için giz­li bel­ge­le­ri or­ta­da do­laş­tır­mak zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Her yıl bu ka­yıt­lar si­li­nir. Yö­net­me­li­ğin met­ni­ne ka­dar, ka­rar nu­ma­ra­sı­na ka­dar ver­dik aç­sın­lar bak­sın­lar.” Bu ha­ber­le­rin asıl ama­cı­nın al­gı yö­net­mek ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Şe­ker, 22 Tem­muz ope­ras­yo­nun­da ol­du­ğu gi­bi ‘şu isim­ler alı­na­ca­k’ şek­lin­de ha­ber­ler dön­dü­ğü­ne dik­kat çek­ti.