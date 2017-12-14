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Dünya

Ramallah'ta protestolar devam ediyor

ABD'nin Kudüs kararı, bölgedeki tansiyonu artırmıştı

14 Aralık 2017 19:06

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından Filistin’de başlayan protestolar sürüyor. Ramallah’ta göstericiler öğle saatlerinde buluşarak İsrail’i protesto etmeye devam ediyorlar.

Sık sık yolları kapatarak, ateşler yakan ve taşlı saldırılarda bulunan protestoculara İsrail askerleri de zaman zaman yolları yeniden açmak amacıyla ateş açarak ve gaz bombaları ile müdahale ediyorlar.

Öte yandan dün de Beit El kontrol noktası yakınında toplanan bir grubun protestosu sırasında araya karışan sivil giyimli İsrail gizli polislerinin bazı Filistinlileri gözaltına alması dikkat çekmişti. 

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