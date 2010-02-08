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Dünya

Ramallah'ın ilk kadın 'komutanı'

Filistin'in Ramallah kentine, Filistin tarihindeki ilk kadın vali atandı. Eski istihbarat subayı olan Leyla Gannam, Hamas'a gözdağı verdi.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - Filistin topraklarında ilk kez bir kadın vali atandı. Ramallah'taki kuvvetlerin komutanı konumunda da olan kadın vali, ilk açıklamasında Hamas'a gözdağı verdi.

NTV'nin haberine göre eski bir istihbarat subayı olan Leyla Gannam, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Ramallah Valiliği'ne atandı.

Filistin istihbarat servisinde yüzbaşı olarak görev yapmış, psikoloji doktorası sahibi 35 yaşındaki Gannam, Filistin'de valilik görevine getirilen ilk kadın oldu.

Bu atamayla, Batı Şeria'daki Ramallah kentinde görev yapan tüm silahlı güçlerin komutanı konumuna gelen Gannam, The Times gazetesine verdiği demeçte, ''Hamas'ın herhangi bir ayaklanma teşebbüsü, herhangi bir kanunsuz eylem, demir yumrukla bastırılacaktır'' dedi.

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