Ramallah'ın ilk kadın 'komutanı'

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NTV'nin haberine göre eski bir istihbarat subayı olan Leyla Gannam, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Ramallah Valiliği'ne atandı.Filistin istihbarat servisinde yüzbaşı olarak görev yapmış, psikoloji doktorası sahibi 35 yaşındaki Gannam, Filistin'de valilik görevine getirilen ilk kadın oldu.Bu atamayla, Batı Şeria'daki Ramallah kentinde görev yapan tüm silahlı güçlerin komutanı konumuna gelen Gannam, The Times gazetesine verdiği demeçte, ''Hamas'ın herhangi bir ayaklanma teşebbüsü, herhangi bir kanunsuz eylem, demir yumrukla bastırılacaktır'' dedi.